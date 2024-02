Ecco la data d’uscita di Toy Story 5 e molti altri sequel

Durante una riunione finanziaria di Disney, il CEO dell’azienda ha annunciato degli importanti annunci sui prossimi film in uscita, tra cui Toy Story 5, Zootropolis 2, Frozen 3 e molti altri

Dopo il grande successo che ha avuto la saga di Toy Story, quarto capitolo incluso (qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4), il CEO della Disney ha annunciato la data d’uscita di Toy Story. Nel filmo dovrebbe tornare anche Tom Hanks nei panni di Woody. Ma non solo, il CEO di Disney ha anche annunciato l’arrivo nelle sale di Zootropolis 2. Il film dovrebbe uscire il 26 novembre 2025 (hanno rivelato anche il titolo del nuovo Alien, ovvero Alien: Romulus.

La data d’uscita di Toy Story 5

Nel nuovo film di Zootropolis vedremo Judy Hopps e Nick Wilde collaborare come colleghi per la polizia e li vedremo risolvere dei casi, mentre approfondiscono la loro relazione. Forse compariranno i personaggi del primo film come capo Bogo, il boss Mr. Big e il bradipo Flash. Per quanto riguarda Alien: Romulus, il film sci-fi horror uscirà il 16 agosto 2024 e sarà diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez. Il nuovo capitolo della saga cinematografica racconta le origini degli xenomorfi e il loro rapporto con i misteriosi Ingegneri, la razza di esseri umanoidi che ha creato la vita sulla Terra. Nella trama una squadra di esploratori si reca sul pianeta Romulus, dove scoprono una città abbandonata degli ingegneri e un tempio antico pieno di uova aliene. Romulus è il sequel di Alien: Covenant e di Prometheus e fa parte della saga prequel di Alien iniziata nel 2012.

Ma arriviamo al punto focale: Toy Story 5. Il quinto capitolo della saga arriverà nel 2026, insieme a Frozen 3 e sono due dei film più attesi. Toy Story 5 dovrebbe essere il capitolo conclusivo della saga iniziata nel 1995. Stavolta il gruppo di giocattoli capitanato da Woody devono affrontare un gruppo di giocattoli malvagi che vuole rubare la fonte della loro energia, il cuore dei bambini. I protagonisti dovranno combattere insieme e stringere nuove alleanze. Infine c’è Frozen 3, che è previsto per il 2025 e promette di portare nuove emozioni, personaggi e canzoni. Non conosciamo ancora la trama, ma si sa che Elsa dovrà affrontare una nuova sfida legata ai suoi poteri, mentre Anna cercherà di bilanciare la vita da regina con quella familiare.

Siete felici di vedere questi film? Quale aspettate di più? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

