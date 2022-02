The Walking Dead: la stagione finale su Disney+

Disney+ diffonde il trailer ufficiale dell’ultima stagione di The Walking Dead. Disponibile a partire dal 21 febbraio, in esclusiva sulla piattaforma streaming

Il grande finale di stagione giunge finalmente alle porte. Dopo ben 11 stagioni di successo, la serie televisiva The Walking Dead è pronta a deliziare i più affezionati fan con colpi di scena mozzafiato.

Disney+ in previsione della conclusione della serie, ha diffuso nei giorni scorsi il trailer ufficiale della seconda parte dell’ultima stagione. Basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, sarà disponibile a partire dal 21 febbraio in esclusiva sulla medesima piattaforma streaming.

Nuove crisi e ardue sfide attendono i protagonisti della serie, con un destino appeso ad un filo e una battaglia sempre più pressante nelle loro esistenze. Ecco in anteprima il trailer ufficiale.

The Walking Dead: l’inizio della fine

Non si torna indietro. Stiamo per ricostruire il mondo. Poche semplici parole in grado di racchiudere la grande carica al finale di stagione. Mentre il mondo sembra crollare per tutti, ora più che mai, i sopravvissuti dovranno combattere a muso duro, con i destini appesi ad un filo. Una ricerca continua di un nuova speranza per alcuni. Un drastico punto di non ritorno per altri.

Da un lato i Mietitori metteranno a dura prova il coraggio dei protagonisti, scatenando una battaglia sanguinosa. Altri ad Alexandria, si ritroveranno a fronteggiare l’ira devastante di Madre Natura. L’idilliaca atmosfera nascosta sotto mentite spoglie all’interno del Commonwealth, viene rivelata per la sua reale natura.

A resistere una sola grande verità in grado di far traballare sicurezze e relazioni. Cosa sarà di loro? Cosa ne sarà della tregua?

Presenti nel cast attori protagonisti come: Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Christian Serratos (Rosita Espinosa), Josh McDermitt (Eugene Porter), Seth Gilliam (Gabriel Stokes), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Callan McAuliffe (Alden) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d’America dall’emittente AMC, gli ultimi 8 episodi approderanno sul servizio streaming di Disney+ il 21 febbraio.

