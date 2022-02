Usciti il teaser e la teaser art di Bridgerton

Dal 14 Febbraio teaser e teaser art per la seconda stagione di Bridgerton

Finalmente, il 14 Febbraio (che casualmente è anche il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati) Netflix ha annunciato il teaser e la teaser art dell’attesissima, seconda stagione di Bridgerton. La serie, sarà infatti disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo a partire da venerdì 25 Marzo 2022.

Cosa sappiamo

È risaputo da tempo che la serie manterrà la stessa linea dei romanzi di Julia Quinn, perciò questa prossima stagione racconterà la romantica storia di Sir Anthony Bridgerton alla ricerca dell’amore. Anthony cerca una ragazza che dovrà necessariamente essere anche una sposa adeguata per mantenere alto il nome della famiglia, anche se sembra che nessuna ragazza risponda ai suoi standard estremamente elevati.

Bridgerton approda su Netflix direttamente da Shondaland ed è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen. Quest’ultimo è anche l’ideatore e lo showrunner della serie.

Il Teaser e la teaser art

Nel teaser (che potete vedere qui) si sente la voce di Lady Whistledown (in inglese è Julie Andrews, mentre nella versione doppiata in italiano ha la voce di Melina Martello) che dice di essere pronta a tornare più tagliente che mai, mentre continuano ad alternarsi sia i volti noti fin dalla scorsa stagione, sia visi nuovi che ancora non conosciamo.

Sappiamo infatti che fra i nuovi arrivi figureranno anche: Simone Ashley che interpreterà Kate Sharma e Charithra Chandran nel ruolo della sorella più giovane Edwina.

Il teaser si conclude con in primo piano su Penelope che pronuncia le ultime parole in coro con la voce “ufficiale” di Lady Whistledown. Ma deve fare attenzione nel continuare a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

E voi seguite Bridgerton? Siete curiosi di scoprire cosa combinerà Anthony nella stagione a lui dedicata?

Per essere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci!

