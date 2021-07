5 motivi per recuperare The Walking Dead su Disney+

Ancora non avete visto The Walking Dead? Scopriamo in questa guida i 5 motivi per cui dovreste assolutamente recuperalo in occasione della sua uscita su Disney+

Ci sono tantissimi motivi per voler guardare la serie di The Walking Dead, soprattutto ora che è disponibile su Disney+. In questa guida andremo a proporvi le 5 motivazioni principali per cui recuperare quella che, già oggi, viene acclamata come serie imperdibile.

La lotta per la sopravvivenza | Recuperare The Walking Dead su Disney+

Uno dei migliori motivi per guardare The Walking Dead è dato dalle costanti lotte che i personaggi si trovano a vivere per la sopravvivenza in un continuo crescendo molto avvincente. La maggior parte di loro sono persone normali che hanno condotto vite molto diverse prima di trovarsi nel mezzo dell’apocalisse. Ora devono affrontare sfide enormi e affrontare la perdita delle persone che amano e trovare riparo e cibo, ed anche difendersi dalle “fazioni” ostili.

Momenti “WoW” | Recuperare The Walking Dead su Disney+

Sicuramente alcuni episodi di The Walking Dead possono sembrare lenti e noiosi, questa apparente lentezza però è funzionale al rendere più d’impatto i momenti “Big Reveal”. Infatti, dalla calma apparente di alcuni episodi, si passa senza preavviso a momenti in cui realizziamo cosa è successo ai mostri personaggi o, peggio, ci troviamo davanti a morti sottili ed agghiaccianti allo stesso tempo. Provare a non dire “WoW” davanti a scene del genere è davvero impossibile.

I personaggi femminili | Recuperare The Walking Dead su Disney+

Parliamoci chiaramente, vedere dei personaggi femminili forti, ben scritti e coraggiosi è sempre molto gradevole. In The Walking Dead sono presenti davvero molte donne coraggiose che non si fanno problemi a dare tutto per la sopravvivenza. La nostra preferita? Sicuramente Michonne la donna più coraggiosa della serie, ma anche la tranquilla Beth che pian piano impara a difendersi dalle avversità del mondo. Non aggiungiamo altro: lasciamo a voi il piacere di scoprire cosa The Walking Dead vi riserva.

Lo sviluppo dei personaggi | Recuperare The Walking Dead su Disney+

In tutte le sue stagioni, The Walking Dead ha mostrato una costante evoluzione dei personaggi. Di fatti la serie è una costante sorpresa proprio grazie a delle reazioni che, sebbene a volte siano inaspettate, alla fine si dimostrano sempre coerenti con i personaggi. Ad esempio chi si sarebbe mai aspettato che un rude come Darly pian piano mostrasse un lato molto umano? Vogliamo parlare poi dello sceriffo Rick, inizialmente ligio alle regole e tutto di un pezzo, che per sopravvivere impara a giocare sporco. Ciliegina sulla torta: gli autori non si fanno problemi ad uccidere i personaggi, anche quelli fan favorite.

Darly | Recuperare The Walking Dead su Disney+

Chi non vorrebbe Daryl dalla propria parte in caso di un’apocalisse zombie? È bravo ad utilizzare qualunque arma, sa come far diventare qualunque essere vivente una fantastica cena e, ciliegina sulla torta, può portarti via da qualunque pericolo con la sua moto. Parliamo sicuramente del personaggio più interessante di The Walking Dead, uno dei motivi per cui questa serie può piacere a chiunque.

Conclusioni

Non devi essere per forza un fan del genere zombie per goderti The Walking Dead. La serie infatti si concentra tanto sull’interazione tra i personaggi e sul modo in cui affrontano la perdita della vita civile più che sugli zombie. Questo rende la serie una grande innovatrice del genere, e la rende apprezzabile da un pubblico estremamente vasto: questa è stata la chiave del suo successo. Se invece hai già guardato la serie facci sapere cosa ne pensi nei commenti! Continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK per altre novità dal mondo delle serie TV e del Cinema.

