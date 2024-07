The Walking Dead: Daryl Dixon, è in arrivo la stagione 3

Il successo della serie si percepisce nell’aria e infatti la serie spin-off di The Walking Dead più apprezzata su Daryl Dixon avrà perfino una stagione 3. Scoprite insieme a noi tutti i dettagli a riguardo in questo articolo!

Il mondo di The Walking Dead continua a vivere anche dopo la fine della serie tv principale con la serie tv sul personaggio di Daryl Dixon.La AMC ha annunciato, ben 2 mesi prima dell’uscita della stagione 2, la stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon. Se infatti nella stagione 2 vedremo già il personaggio di Carol Peletier in cerca del suo migliore amico Daryl, con lei in America e quest’ultimo ancora in Francia, nella terza stagione invece vedremo una dinamica molto diversa. L’annuncio è arrivato direttamente al San Diego Comicon dove la AMC stessa ha rinnovato la serie per una terza stagione. Intanto vi rilasciamo il trailer della seconda stagione che potete guardare qui sotto.

The Walking Dead: Daryl Dixon e Carol in Spagna nella stagione 3

I nostri protagonisti, dopo che si saranno ritrovati nella stagione 2, affronteranno un altro viaggio insieme, stavolta in una terra a loro sconosciuta. Se infatti siamo stati in America e in Francia, stavolta sia Daryl che Carol si troveranno in Spagna, in cerca della via di ritorno verso casa. Le riprese della stagione 3 infatti si terranno nei quartieri più conosciuti di Galicia, Aragon, Catalonia e Valencia. L’attrice che interpreta Carol, Melissa McBride, ha annunciato che le riprese della stagione 3 dovrebbero partire a breve, tra un paio di settimane. Con questa terza stagione si amplia ancora di più l’universo di The Walking Dead, dimostrando che Daryl Dixon è il personaggio più apprezzato dai fan del franchise. Purtroppo ancora non sappiamo quando la serie arriverà doppiata in Italia.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon uscirà il 29 settembre sui canali della AMC e su AMC+. Che ne pensate? Avete avuto modo di vedere la prima stagione? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

