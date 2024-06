F1, GP di Spagna: i team a caccia degli aggiornamenti

La F1 sbarca in Europa con il GP di Spagna sul circuito di Barcellona in programma questo weekend. Il decimo round del calendario è uno spartiacque per molti team tra aggiornamenti e performance vediamo quali scuderie cercheranno di mischiare le carte

La F1 ritorna in Europa dopo il GP del Canada ,questo fine settimana il Circus correrà sul circuito di Barcellona alla volta del GP di Spagna. Prima tappa delle tre che andranno a completare l’unico triple-header del Circus, dopo Barcellona infatti la F1 ritornerà in pista per le prossime due domeniche prima in Austria e poi in Gran Bretagna. Tanti i temi e le incognite che aleggiano sul weekend spagnolo con diversi team a caccia degli aggiornamenti per migliorare le performance in pista. Fra le tante incognite ci sarà da tenere in considerazione il fattore meteo in quanto nella mattinata che precederà la gara potrebbero rovesciarsi sul circuito alcuni scrosci di pioggia.

Dopo il weekend da dimenticare a Montreal, con un doppio ritiro che ha fatto sprofondare la Rossa nelle classifiche, la Ferrari è chiamata a reagire con forza. La SF-24, apparsa in difficoltà in Canada, necessita di un cambio di passo per rientrare in lotta per il titolo. Leclerc e Sainz, con il secondo padrone di casa, hanno il dovere di regalare ai tifosi una gioia da celebrare dopo la vittoria del monegasco nel GP di Monaco.

F1, GP Spagna: arrivano gli aggiornamenti per i big

Come da tradizione, il Gran Premio di Spagna rappresenta un momento cruciale per l’introduzione di nuovi sviluppi sulle vetture. Red Bull, leader del campionato, dovrebbe portare un pacchetto di aggiornamenti aerodinamici per la RB20, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza e la velocità della vettura. Non staranno a guardare i rivali: McLaren e Ferrari presenteranno anch’esse novità significative. La SF-24 avrà un nuovo fondo, modifiche alla carrozzeria e alla parte posteriore, frutto del lavoro incessante dei tecnici di Maranello per ritrovare la competitività perduta. Questi ulteriori aggiornamenti dovrebbero portare alla Rossa uno o due decimi in termini di prestazioni.

L’asfalto abrasivo del Montmelò e le alte temperature previste per il weekend mettono a dura prova le gomme Pirelli. Per questo motivo, la casa milanese ha scelto le mescole più dure della sua gamma, con la C1 come Hard, la C2 come Medium e la C3 come Soft. La gestione oculata degli pneumatici sarà un fattore determinante per il successo in gara, con strategie a due o addirittura tre soste che potrebbero diventare l’opzione preferita dai team.

