L‘annuncio è arrivato: l’ultimo film di Quentin Tarantino sarà intitolato The Movie Critic. Scopriamo qualche dettaglio in più

Tarantino l’aveva annunciato già da tempo: una volta raggiunto il traguardo dei 60 anni compiuti o dei 10 film realizzati, la sua carriera nel mondo del cinema sarebbe terminata. Come un orologio svizzero, The Hollywood Reporter ha già diffuso la notizia che il decimo film è ora in cantiere. Il nuovo lavoro metterà dunque un punto alla prestigiosa carriera di Tarantino, che quindi smetterà di dirigere film. Il nuovo progetto deriverebbe da una sua sceneggiatura originale, il cui titolo dovrebbe essere, per ora, The Movie Critic. Ecco cosa si sa a riguardo.

La trama | The Movie Critic: annunciato l’ultimo film di Quentin Tarantino

I dettagli non sono molti, ma il titolo del film potrebbe darci qualche spunto. The Movie Critic sembrerebbe infatti dedicato sulla critica cinematografica degli anni ’70. La nuova pellicola dovrebbe raccontare la storia di Pauline Kael, giornalista, scrittrice e critica cinematografica. Tarantino non avrebbe fatto mistero di stimare molto la donna e avrebbe quindi deciso di dedicare a lei il suo ultimo lungometraggio. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, per questo non avrebbe ancora nessuno studio cinematografico di riferimento, anche se le cose potrebbero cambiare già tra qualche giorno. Sembrerebbe nota invece l’ambientazione del film, in uno dei luoghi simbolo del cinema americano: Los Angeles. Le riprese dovrebbero cominciare già nel prossimo autunno.

Un’icona del cinema

Quentin Tarantino con i suoi film si è imposto come uno dei migliori registi contemporanei, lasciando il segno con pellicole indimenticabili, che resistono al passare degli anni e delle generazioni. Le Iene (1992), Pulp fiction (1994) e Kill Bill (2003), solo per citarne alcuni, sono entrati nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Proprio il 27 marzo 2023, il regista compirà 60 anni e con The Movie Critic il numero totale dei suoi film (contando Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2 come unico film) arriverebbe a dieci. Un destino scritto dunque, ma niente paura, Quentin Tarantino non lascerà per sempre il mondo dello spettacolo; sembrerebbe infatti che voglia dedicarsi alla regia teatrale e alle miniserie televisive. I fan possono quindi tirare un mezzo sospiro di sollievo. Per ora le news riguardo a questo nuovo film finiscono qui, ma sicuramente l’importanza di questa pellicola farà molto parlare di sé. Continuate quindi a seguirci per non perdervi nessuna anticipazione in merito e rimanere sempre aggiornati su ciò che riguarda il mondo dei film e delle serie tv.

