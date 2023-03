The Last of Us: Neil Druckmann teasera la seconda stagione con un poster

Nelle scorse ore, Neil Druckmann ha usato un poster del 2020 di The Last of Us per alzare un po’ l’asticella dell’hype sulla seconda stagione della serie HBO, come se ce ne fosse bisogno

Il grande successo ottenuto dai due videogiochi di The Last of Us si è canalizzato anche nella serie TV che, sia grazie alle egregie prove attoriali di Pedro Pascal e Bella Ramsey sia grazie ad una regia e un comparto tecnico invidiabili, ha spopolato con una prima stagione da urlo, seppur abbia qualche differenza rispetto al titolo di Naughty Dog. E mentre aspettiamo di poterne acquistare il BD, in arrivo nei prossimi mesi, si inizia ovviamente già a parlare della seconda, attesissima, stagione.

Una seconda stagione che dovrebbe avere, fra i protagonisti, anche la tanto amata e odiata Abby che, non faremo spoiler riguardanti la Parte 2, non preoccupatevi, nel videogioco è rappresentata con un fisico molto muscoloso e statuario. I fan erano preoccupati che questa sua caratteristica potesse venir limata o ancor peggio eliminata dalla seconda stagione della serie TV, ma a quanto pare Druckmann stesso ci ha tenuto a smentire queste voci. Con un poster del 2020, usato per promuovere, ai tempi, The Last of Us Part II. Vi lasciamo il Tweet qua sotto.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Neil Druckmann butta il sasso per alzare l’hype sulla seconda stagione di The Last of Us con un vecchio poster

Il poster qui sopra, quindi, non è un promo nato per la campagna marketing della seconda stagione della serie HBO, ma è un’opera di Kevin Tong, nata nel 2017, dalla variazione di altri due poster utilizzati in precedenza per il primo The Last of Us, anche se non nella sua campagna di marketing. Il primo artwork di questo genere risale al 2016 e lo trovate qua sotto e, successivamente, ne fu creato un altro che rimanda molto all’ultimo condiviso da Druckmann.

Una variazione sul tema, dunque, questo poster utilizzati da Druckmann per innalzare ancor più la già alta asticella dell’hype relativamente alla seconda stagione di the Last of Us. Staremo a vedere quali altri dettagli verranno divulgati nei prossimi mesi, restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per saperne di più su The Last of Us e su tutte le news a tema cinema e serie TV!

