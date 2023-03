Ecco finalmente le prime immagini di Kate e William, direttamente dal set della sesta ed ultima stagione The Crown. Scopriamole insieme

Le riprese della sesta stagione di The Crown sono ufficialmente in corso. Tanta è la carne messa al fuoco dalle nuove puntate; i fan stanno infatti aspettando di vedere trasposti alcuni degli eventi che hanno fatto la storia, segnando per sempre il destino della famiglia reale inglese e non solo. Questa sarà infatti la stagione del tragico evento della morte di Diana, che ha scosso il mondo, ma anche dell’incontro tra William e Kate. Le prime immagini sul set, che riguardano i due, sono state appena divulgate. Diamo un’occhiata.

The Crown: le prime immagini di Kate e William nella sesta stagione

Le prime foto circolate ritraggono Ed McVey e Meg Bellamy, gli interpreti di William e Kate, nei pressi dell’Università St. Andrews, in Scozia. La serie dovrebbe infatti mostrare le prime uscite dei due, quando entrambi erano due studenti di Storia dell’Arte e la loro relazione era solo all’inizio. I due attori, molto somiglianti agli originali, sono molto giovani; Meg Bellamy ha infatti solo 19 anni, mentre Ed McVey è poco più grande di lei. I due ragazzi hanno un grande compito sulle spalle, visto che sono entrambi esordienti. Il principe William avrà, oltre al volto di Ed McVey, anche quello di Rufus Kampa, che impersonerà il principe negli anni dell’adolescenza. Nella precedente stagione questo ruolo era invece nelle mani di Senan West, figlio di Dominic West, l’attore che in The Crown ha vestito i panni proprio del padre di William, re Carlo III.

La Trama | The Crown: le prime immagini di Kate e William nella sesta stagione

Le nuove puntate dovrebbero mostrare gli avvenimenti che hanno coinvolto la corona inglese tra l’estate del 1997, fino agli inizi del 2000. Sembrerebbero pochi anni, ma si tratta in realtà di un periodo molto intenso per la famiglia reale inglese, tanto da lasciare in segno indelebile, che mai potrà essere dimenticato. Sono gli anni del matrimonio di Edoardo e Sophie Wessex, dei primi incontri tra William e Kate, ma anche del tragico incidente della principessa Diana e della morte della principessa Margaret e della Regina Madre.

Insomma anni molto intensi, che meritano il giusto spazio, viste le ripercussioni che hanno tuttora, nel presente. L’attore Dominic West ha definito l’ultima stagione come “infernale” proprio per le difficili tematiche che verranno toccate, in particolare per l’incidente che ha coinvolto l’indimenticabile Diana Spencer. West ha poi aggiunto che avvenimenti così intensi devono essere raccontati con sensibilità ed è proprio quello che sta tentando di fare il team di produzione di questa serie.

La data d’uscita

La sesta stagione di The Crown, che dovrebbe essere anche il capitolo conclusivo, dovrebbe vedere la luce già nell’autunno del 2023, sulla piattaforma Netflix. Chissà se prima di allora avremo nuove immagini dal set da mostrarvi. Continuate a seguire Tuttotek per scoprirlo!

