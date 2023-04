Armored Core VI: Fires of Rubicon ha una data di uscita

Fulmini a ciel sereno a profusione: Armored Core VI ha finalmente una data di uscita ufficiale, come rivelano i profili social del franchise

Abbiamo la conferma, attesa e inattesa al tempo stesso, della data di uscita ufficiale di Armored Core VI: Fires of Rubicon. A rivelare il giorno da segnare sui nostri calendari sono stati i profili social del gioco e della nuova giovane speranza in fatto di hype videoludico, Geoff Keighley. L’estate (o meglio, la fine della bella stagione, come vedremo meglio tra poco) si è dunque appena fatta più calda, visto il quasi imminente “arrivo sul pianeta terra” (come lo chiama il tweet) del titolo targato FromSoftware. Non si vive di solo testo, però: c’è anche un trailer ufficiale a fare compagnia all’annuncio!

L’attesa è quasi finita, Armored Core VI ha una data di uscita

Poco prima di settembre, dunque, potremo farci prendere per mano (metallica) da Armored Core VI e viaggiare verso Rubicon 3, data la nomenclatura che contraddistingue questo sesto episodio presto in uscita. Il gioco prevede “battaglie al cardiopalma, profonde opzioni di personalizzazione, ed epici scontri con i boss”, e come potete vedere anche voi nel nuovo trailer qui sotto le promesse verranno ampiamente mantenute. Naturalmente però starete aspettando di leggere quei numeri, ma tutta la suspense che abbiamo costruito sta per venir meno: lasciamo le parole all’account ufficiale del gioco.

“Augmented human C4-621 has awakened.” ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON makes planetfall August 25, 2023. pic.twitter.com/7kBnxEq9zR — ARMORED CORE (@armoredcore) April 27, 2023

Ebbene sì, il day one è fissato per il 25 agosto 2023. Potremo dunque salutare le spiagge a bordo dei nostri mecha, esplorando Rubicon 3 in seguito agli eventi cataclismatici che ne hanno eroso la superficie cinquanta anni prima degli eventi narrati in questo titolo. L’appuntamento, dunque, è per poco prima di settembre. L’ultima fatica di FromSoftware (King’s Field, Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne) è ormai quasi alle porte, e sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (tramite Steam). Ci vediamo sul pianeta in rovina, con il medesimo tasso di sfida a cui ci ha abituati il team di sviluppo!

Ora sta a voi dirci la vostra: sarete in fila al day one? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.