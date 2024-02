Creature Commandos, svelata la data d’uscita

Il fratello di James Gunn, Sean Gunn, ha confermato la data d’uscita di Creature Commandos, la serie animata che darà inizio al reboot dell’universo cinematografico della DC

Molti pensano che il DCU inizi con Superman: Legacy, ma in realtà sarà Creature Commandos ad aprire le danze e ci sarà anche Anya Chalotra che sarà un’avversaria di Wonder Woman. Ora, finalmente, abbiamo una data d’uscita per Creature Commandos, che ha rivelato Sean Gunn, il fratello del regista e dirigente del DCU James Gunn. Nella serie animata vedremo al centro della trama sette membri del team: troveremo Rick Flag Sr. (il padre di Rick Flag, che abbiamo visto nel film di Suicide Squadd di Gunn, interpretato da Joel Kinnaman), Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Eric Frankenstein, G.I. Robot, Weasel (sempre interpretato da Sean Gunn nel secondo film di Suicide Squad) e il personaggio principale, la Sposa di Frankenstein.

Cast e data d’uscita di Creature Commandos

Nella serie animata che aprirà le danze al DCU il cast sarà composto da attori che abbiamo visto anche nell’MCU. Troviamo Frank Grillo (Crossbones nei film di Captain America) nei panni di Rick Flag Sr., Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoë Chao nei panni di Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo di Dottor Phosphorus, poi abbiamo un’altra star Marvel, David Harbour (Hopper in Stranger Things e Red Guardian in Black Widow) nei panni di Frankenstein, Indira Varma nei panni della Sposa di Frankenstein e infine Sean Gunn che interpreterà sia GI Robot che Weasel. Proprio quest’ultimo ha svelato, durante un’intervista ai Saturn Awards per Guardiani della Galassia Vol. 3 che ha vinto il premio per il miglior cinecomic dell’anno, ha rivelato la data d’uscita di Creature Commandos. Ha confermato che uscirà in autunno, senza però rilasciare una data d’uscita precisa.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere Creature Commandos? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news sul mondo DC e molto altro dal cinema.

