Taylor Swift: The Eras Tour record di prevendite per il film-evento più atteso dell’anno

Taylor Swift: The Eras Tour, le prevendite del film concerto di Taylor Swift hanno già battuto il record di 100 milioni di dollari. La cantante continua a collezionare traguardi e finalmente i fan di tutto il mondo potranno vedere le immagini del tour più chiacchierato dell’anno

La cantante e performer Taylor Swift sembra essere diventata la donna dei miracoli quest’anno. Infatti, la cantante ha aggiunto un altro record alla sua collezione: secondo AMC Theatres, i biglietti per il film concerto dell’Eras Tour hanno già superato la quota di 100 milioni di dollari a livello globale e stiamo parlando soltanto delle prevendite. Si tratta di dati relativi a tutte le varie location in cui sarà distribuito il film/evento musicale, non solo dei cinema facenti parte dell’AMC Theatres.

Taylor Swift: The Eras Tour, il record registrato già nelle prevendite

Il 13 ottobre arriverà in distribuzione globale il film concerto dell’Eras Tour di Taylor Swift. In questo modo i fan di tutto il mondo potranno vedere le immagini del tour dei record di Taylor Swift. L’Eras Tour, infatti, verrà proiettato in 8500 cinema e in 100 nazioni diverse. Addirittura per quanto riguarda gli Stati Uniti pare che Taylor Swift: The Eras Tour sarà replicato almeno quattro volte al giorno e si sta già cercando di aggiungere ulteriori proiezioni visto quanto è stata grande la richiesta dei fans.

Questo progetto cinematografico sembra destinato ad ottenere uno dei migliori debutti dell’anno. Infatti solo cinque film nel 2023 hanno superato i 100 milioni di dollari all’esordio: Barbie (162 milioni), Super Mario Bros. Il Film (146 milioni), Guardiani della Galassia Vol. 3 (118 milioni), Spider-Man: Across the Spider-Verse (120 milioni) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 milioni).

Anche voi state fremendo per l’attesa del film concerto di Taylor Swift: The Eras Tour, già record nelle prevendite? Andrete in sala per vederla e sentirla cantare? Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

