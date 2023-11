The Eras Tour, versione integrale in streaming

Taylor Swift continua a sfornare sorprese e nel giorno del suo compleanno annuncia l’arrivo di The Eras Tour in streaming in versione integrale

Taylor Swift quest’anno non si ferma e, dopo i vari record registrati per il suo film-concerto, la cantante ha deciso di festeggiare il suo compleanno con il debutto del film dedicato a The Eras Tour in una versione estesa. Tale versione comprenderà tre canzoni in più e sarà disponibile in streaming. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante attraverso un breve video diffuso via social, dove spiega che nella versione online saranno presenti alcune canzoni che erano state tagliate da quella cinematografica. Taylor Swift ha scritto su Twitter:

Sta arrivando il mio compleanno e stavo pensando che un modo divertente per festeggiare l’anno trascorso insieme sarebbe rendere disponibile The Eras Tour Concert in modo che lo possiate guardare a casa! Sono davvero felice di dirvi che la versione estesa del film che contiene Wildest Dreams, The Archer e Long Live sarà disponibile per il noleggio on demand negli Stati Uniti e Canada, mentre altre nazioni verranno annunciate successivamente. La data, come avete immaginato, è quella del 13 dicembre.

The Eras Tour, il concerto dei record ora in versione integrale

Il film-concerto evento è entrato nel Guiness dei primati per essere diventato il primo della sua categoria con gli incassi più alti di sempre a livello globale. Infatti, The Eras Tour è arrivato ad incassare più di 249 milioni di dollari. Secondo l’accordo stretto tra la cantante e la catena dei cinema AMC che hanno proiettato il film-concerto evento, il 43% dei guadagni è stato per le sale cinematografiche, mentre il restate 57% è stato equamente diviso tra i responsabili della distribuzione AMC e Taylor Swift stessa.

E voi siete curiosi di vedere The Eras Tour in versione integrale? Cosa ne pensate di Taylor Swift che continua a collezionare traguardi nel 2023? Scrivetelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

