The Continental: il trailer ufficiale del prequel di John Wick

È stato distribuito il primo trailer di The Continental, la serie prequel di John Wick che sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video da settembre

In attesa di sapere se Amazon Prime Video confermerà la data di uscita statunitense (22 settembre) anche per l’Italia, la piattaforma che distribuirà la serie tv ha pubblicato il trailer ufficiale di The Continental. L’attesa miniserie prequel del franchise cinematografico di successo John Wick sembra farsi più breve, e l’atmosfera tipica della fortunata saga torna a mostrarsi nel trailer ufficiale. Nel ricco cast, tra gli altri, sono presenti Colin Woodell e Mel Gibson, interpreti delle versioni più giovani di Winston Scott e Cormac. Si amplia così il mondo cinematografico intorno a John Wick, che visto il successo (e il fatto di aver riportato Keanu Reeves in auge dopo molti anni) potrebbe ambire alla creazione di un universo cinematografico.

The Continental: il trailer e la trama della miniserie prequel

The Continental esplora le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell’universo di John Wick. Il narratore è un giovane Winston Scott, trascinato nell’inferno di una New York degli anni ’70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorre un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso il cui fulcro è l’albergo, nel tentativo di impadronirsi dello stesso.

Incaricato da Cormac, un boss di New York City e l’attuale manager dell’hotel The Continental, Winston deve trovare suo fratello Frankie (Ben Robson), colpevole di aver rubato qualcosa di importante. Ma il giovane si schiera con suo fratello, scatenando una guerra. Ognuno dotato delle abilità per uccidere, gli Scott affronteranno tutti gli “scherzi della natura” che risiedono nell’hotel, collegando questa storia a quella dei film con Keanu Reeves. Non ci resta che attendere settembre per sapere come si concluderà la faida!

