Sanremo 2025: ecco le date dell’edizione diretta da Carlo Conti

La prossima edizione vedrà come conduttore e presentatore del Festival Carlo Conti. Manca ancora un anno, ma hanno già annunciato le date dell’edizione di Sanremo 2025

Come ci hanno annunciato qualche mese fa, Carlo Conti sarà il nuovo conduttore di quello che noi italiani e amanti della musica conosciamo come il Festival di Sanremo. A proposito di questo, avrebbero rivelato le date del Festival di Sanremo 2025. Come al solito si terrà a febbraio, ma vediamo nello specifico quali saranno i giorni in cui vedremo i talent musicali italiani esibirsi. Vi invitiamo però a prendere tutto con le dovute pinze, perché la Rai non ha ancora reso niente di ufficiale.

Le date del Festival di Sanremo 2025 rivelate

Come al solito si inizia già a parlare del Festival di Sanremo molti mesi prima della sua messa in onda e proprio in merito a questo si stanno già vociferando le date della nuova edizione. Il Festival di Sanremo 2025 si dovrebbe tenere da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio 2025. La notizia è stata data dal proprietario del Teatro Ariston, Walter Vacchino, anche se solo in maniera ufficiosa. Lo stesso Vacchino ha poi confermato le stesse date all’Adnkronos, specificando sempre che si trattano di informazioni ufficiose che aspettano la conferma da parte della Rai.

Nell’edizione del 2025 ci saranno molte novità, a cominciare dal conduttore che non sarà più Amadeus ma bensì Carlo Conti. Aldilà di questo, delle novità riguardano anche la scenografia. Dopo anni di collaborazione con Gaetano Castelli e sua figlia Maria Chiara, ora a occuparsi di disegnare l’allestimento scenico per l’edizione del 2025 sarà Riccardo Bocchini. Questo è un nome molto noto nel mondo dello spettacolo, infatti ha già collaborato con Carlo Conti quando quest’ultimo aveva condotto Sanremo anni fa. Inoltre, come confermato dallo stesso conduttore, tornerà la divisione tra big e le new entry, un modo perfetto per dare spazio sia ai cantanti già affermati che ai nuovi talenti. Infine tornerà anche il Dopofestival.

Che ne pensate? Vi incuriosisce questa nuova edizione? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e della tv e molto altro!

