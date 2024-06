Inside Out 2: quando sarà disponibile su Disney Plus?

Il film è disponibile nelle sale dal 19 giugno, tuttavia non sappiamo ancora la data di uscita di Inside Out 2 sulla piattaforma streaming Disney Plus

Sono passati ben nove anni dal debutto di Inside Out al cinema. A partire dal 19 giugno di quest’anno i cinema italiani si sono riempiti nuovamente di colori grazie alle nuove emozioni della protagonista Riley e degli stessi spettatori. Presto i fan della Pixar potranno godersi il film comodamente dalla poltrona di casa. Basterà solo attendere che la pellicola esca in streaming su Disney Plus.

Tuttavia, la data di uscita di Inside Out 2 su Disney Plus non è ancora stata resa nota. Diciamo che anche se al momento non è ancora comunicata una data di uscita ufficiale, è comunque possibile ipotizzare quando il film diventerà disponibile sulla piattaforma. Infatti, basta solo basarsi sui i titoli precedenti della compagnia come Elemental o Wish e da questi dedurre la data di uscita del film in streaming. Pare, quindi, che il sequel potrebbe essere disponibile sulla piattaforma streaming di Topolino verso la fine di settembre di quest’anno. Solitamente Disney annuncia le uscite attraverso i propri canali social pubblicando anche un video su YouTube per informare i propri fan.

Inside Out 2 le tematiche che ritroveremo su Disney Plus

Kelsey Mann ha diretto il lungometraggio sequel continuando a esplorare la mente della giovane Riley che entra ufficialmente nella fase della pubertà. Come sappiamo, si tratta di una fase di grandi cambiamenti che annunciano anche l’ingresso di nuove e più complesse emozioni tipiche dell’adolescenza che prenderanno il sopravvento. In particolare, come emozione dominante, appare Ansia che relega i già noti Gioia, Tristezza, Disgusto, Paura e Rabbia in secondo piano nel quartier generale. Il gruppo ora cercherà in tutti i modi di liberare Riley dall’oppressione di questa nuova emozione che rischia di impedirle di essere sé stessa.

E voi avete già visto Inside Out 2 o attendete l’uscita in streaming su Disney Plus? Fatecelo sapere con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

