Inside Out 2: successo strepitoso al botteghino

Inside Out 2 è un successo al botteghino come miglior primo weekend degli ultimi quattro anni, superando perfino Tolo Tolo. Inoltre, ha ottenuto il miglior dato di sempre per un prodotto di animazione

Il tanto atteso Inside Out 2 ha superato tutte le aspettative, raggiungendo un trionfo storico anche in Italia. Il cartone animato ha già incassato più di 16 milioni di euro nei suoi primi sei giorni di programmazione, superando il totale di 25 milioni del primo capitolo. Ha battuto perfino Tolo Tolo, il film di Checco Zalone. Nel fine settimana dal 20 al 23 giugno, Inside Out 2 ha dominato il box office, generando un incasso complessivo di 14.340.544 euro. Questo è un aumento del 312,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando Elemental apriva con 1.458.586 euro. Per confronto, nel fine settimana 20-23 giugno 2019, il totale era di 2.924.689 euro, con Arrivederci Professore che esordiva con 522.945 euro. Il 2024 segna un ritorno al successo rispetto al 2023, grazie ai risultati eccezionali di Inside Out 2. Al 23 giugno, il box office complessivo del 2024 ha raggiunto i 219.431.728 euro, superando i 215.640.115 euro del 2023.

Numeri impressionanti per Inside Out 2 al botteghino

Tra giovedì e domenica, Inside Out 2 ha incassato 12.792.412 euro, con una media di 22.482 euro per ciascuno dei 569 cinema in cui è stato proiettato. Nei primi cinque giorni, il totale sale a 15.801.946 euro, mentre con le anteprime di martedì il totale complessivo arriva a 16.774.526 euro. Nonostante il successo travolgente di Inside Out 2, altri film hanno comunque trovato il loro pubblico. Bad Boys – Ride or Die ha incassato 474.386 euro, con una media di 1.286 euro in 369 cinema, per un totale di 1.583.388 euro. The Bikeriders di Mike Nichols ha raggiunto 242.444 euro, con una media di 811 euro in 299 cinema.

The Watchers, con un incasso di 64.349 euro e una media di 385 euro, e L’arte della gioia – Parte 2, con 44.474 euro e una media di 342 euro, completano la top ten. If – Gli amici immaginari ha ottenuto 29.314 euro, con una media di 259 euro, portando il suo totale a oltre 2 milioni di euro. Il successo di Inside Out 2 non solo segna un importante traguardo per l’animazione, ma contribuisce significativamente al recupero del box office italiano.

