Dyson OnTrac: le prime cuffie over-ear del marchio inglese

Dyson OnTrac rappresentano l’ultima innovazione nel campo delle cuffie over-ear, con una combinazione perfetta di design, tecnologia e comfort

Il rinomato marchio inglese Dyson torna sul mercato con un prodotto che promette di rivoluzionare l’esperienza audio: le cuffie over-ear Dyson OnTrac. Dopo il progetto Zone con purificatore integrato, Dyson presenta un dispositivo di alta qualità sonora e altamente personalizzabile. Con oltre 2.000 combinazioni di padiglioni esterni in alluminio e cuscinetti auricolari disponibili, è possibile scegliere tra quattro colori differenti: CNC Aluminium, CNC Copper, CNC Black Nickel e Ceramic Cinnabar. Dyson OnTrac sono progettate per garantire un comfort prolungato grazie all’impiego di microfibra e schiuma per i cuscinetti, ai bracci cardanici multi-pivot e alla batteria integrata nell’archetto che offre un bilanciamento ottimale del peso. La cancellazione attiva del rumore, che arriva fino a 40dB, si basa su un algoritmo personalizzato e su 8 microfoni che campionano il suono esterno 384.000 volte al secondo. Caratterizzate da un diffusore inclinato di 13° verso l’orecchio, le cuffie riproducono frequenze che vanno da 6Hz a 21.000Hz, grazie ai driver al neodimio da 40mm e 16ohm. La doppia batteria agli ioni di litio assicura un’autonomia fino a 55 ore con l’ANC attivo.

Cuffie over-ear Dyson OnTrac: caratteristiche principali

Tipologia : cuffie over-ear

: cuffie over-ear ANC : 8 microfoni, campionamento suono esterno 384.000 volte/secondo, cancellazione fino a 40dB

: 8 microfoni, campionamento suono esterno 384.000 volte/secondo, cancellazione fino a 40dB Driver : al neodimio 40mm e 16ohm

: al neodimio 40mm e 16ohm Bracci : cardanici multi-pivot

: cardanici multi-pivot Frequenze riproduzione : 6-21.000Hz

: 6-21.000Hz Diffusore : inclinato di 13° verso l’orecchio

: inclinato di 13° verso l’orecchio Autonomia : fino a 55 ore con ANC attivo, batteria integrata nell’archetto

: fino a 55 ore con ANC attivo, batteria integrata nell’archetto Personalizzazione : oltre 2.000 combinazioni di padiglioni esterni e cuscinetti auricolari

: oltre 2.000 combinazioni di padiglioni esterni e cuscinetti auricolari Colori : CNC Aluminium, CNC Copper, CNC Black Nickel, Ceramic Cinnabar (finitura verniciata effetto ceramica)

: CNC Aluminium, CNC Copper, CNC Black Nickel, Ceramic Cinnabar (finitura verniciata effetto ceramica) Materiale cuscinetti : microfibra morbida e schiuma

: microfibra morbida e schiuma Certificazione : US Ergonomics

: US Ergonomics App : MyDyson con rilevamento del suono in tempo reale e 3 modalità di equalizzazione personalizzata (Boost dei bassi, Neutra, Migliorata)

: MyDyson con rilevamento del suono in tempo reale e 3 modalità di equalizzazione personalizzata (Boost dei bassi, Neutra, Migliorata) Rilevamento della testa : sensori che mettono in pausa l’audio quando le cuffie vengono rimosse e lo riprendono automaticamente

: sensori che mettono in pausa l’audio quando le cuffie vengono rimosse e lo riprendono automaticamente Joystick : facilita le operazioni di riproduzione, pausa, avanti, indietro, e attiva i comandi vocali

: facilita le operazioni di riproduzione, pausa, avanti, indietro, e attiva i comandi vocali Chiamate : audio eccellente grazie ai doppi microfoni beam-forming che rilevano solo la voce e non i rumori esterni

: audio eccellente grazie ai doppi microfoni beam-forming che rilevano solo la voce e non i rumori esterni Tracciamento suono in tempo reale: monitoraggio del volume interno ed esterno, con avvisi tramite app per livelli potenzialmente dannosi

Il prezzo delle Cuffie Dyson OnTrac

Cuffie Dyson OnTrac : 499 euro

: 499 euro Set padiglioni e cuscinetti: 49 euro

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo della tecnologia, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!