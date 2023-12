Mare Fuori 4: la data d’uscita ufficiale dei nuovi episodi

Rivelata la data d’uscita ufficiale dei nuovi episodi di Mare Fuori 4. In programma dal 14 febbraio in chiaro su Rai 2, scopriamo di seguito tutti i dettagli della serie più amata made in Italy

Grandi notizie per tutti gli amanti della serie italiana di successo Mare Fuori. Dopo la proiezione in anteprima nel corso della scorsa edizione del Festival del Cinema di Roma; le vicende ambientate all’interno del carcere minorile di Napoli sono pronti a tornare sui nostri canali a partire dal prossimo 14 febbraio con una nuova imperdibile stagione.

Trasmesso in chiaro su Rai 2 (ma disponibile anche sulla piattaforma Raiplay), Mare Fuori 4 si articolerà su un totale di dodici episodi, trasmessi doppi come di consueto. Nell’attesa di vedere la nuova stagione, scopriamo di seguito tutti i dettagli sull’uscita ufficiale.

Mare Fuori 4: tutti i dettagli sull’uscita

Prodotta da Rai Fiction e Picomedia, sotto la regia del giovane regista Ivan Silvestrini; Mare Fuori ha da subito conquistato l’attenzione del pubblico e dei media, grazie alla profondità delle tematiche affrontate. Ambientato all’interno del carcere minorile di Napoli; Mare Fuori 4 riprenderà dove tutto si era concluso. Dopo la partenza di Paola Vinci (Carolina Crescentini), l’approccio autoritario della nuova direttrice (Lucrezia Guidone) porterà i giovani detenuti a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

L’uscita in programma dal prossimo 14 febbraio; figurano nel cast di Mare Fuori 4: Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito, Matteo Paolillo, Artem, Domenico Cuomo, Kyshan Wilson, Clotilde Esposito, Giovanna Sannino, Alessandro Orrei, Ludovica Coscione, Clara Soccini, Francesco Panarella, Salahudin Tijani Imrana, Giuseppe Pirozzi, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Raiz, Pia Lanciotti.

