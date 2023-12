Oscar 2024: Godzilla, Barbie e Napoleon tra i Migliori effetti speciali

L’Academy ha rivelato la short-list con i 20 film che si contenderanno un posto agli Oscar 2024 nella categoria Migliori effetti speciali

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rivelato la short-list con i 20 titoli che si contenderanno un posto nella cinquina di candidati ai Migliori effetti speciali agli Oscar 2024. Oltre a titoli scontati come il trio di film Marvel Studios (con The Marvels, Ant-Man 3, Guardiani della galassia 3), il film di Barbie, il prequel Wonka, il nuovo Mission: Impossible e il reboot di Dungeons and Dragons, nella lista spuntano anche titoli niente affatto fantascientifici come il Killers of the Flower Moon di Scorsese e il sontuoso biopic Napoleon di Ridley Scott.

Tutti i titoli nella short list per i Migliori effetti speciali degli Oscar 2024

Ai film citati per la corsa agli “Oscar 2024” si aggiungono il capolavoro d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony e un’ultima aggiunta, l’acclamato Godzilla Minus One di Toho, che dopo aver sbancato al box-office giapponese è transitato recentemente ne cinema italiani come evento speciale.

E poi ancora possiamo trovare The Creator (20th Century Studios), Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco (Netflix), Aquaman e il regno perduto (Warner Bros.), The Boys in the Boat (Amazon/MGM), Indiana Jones e il quadrante del destino (Walt Disney Studios), Nyad – Oltre l’oceano (Netflix), Povere creature! (Searchlight Pictures), La società della neve (Netflix) e Transformers – Il risveglio (Paramount). Tra questi titoli alcuni hanno avuto un grande successo al botteghino, altri meno, altri sono stati addirittura dei flop. Ciò che li accomuna è però la capacità di primeggiare in un settore quale quello degli effetti speciali che ha da sempre avuto un grande impatto sul cinema e soprattutto sul suo sviluppo. Staremo a vedere chi arriverà alla notte degli Oscar da candidato e chi si aggiudicherà la statuetta. Per ogni aggiornamento continuate a seguirci.

