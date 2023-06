Netflix | Annunciata la nuova serie crime “Sara” con Claudia Gerini

Nel mentre a monopolizzare Netflix ci pensa Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare (qui la nostra recensione completa), il catalogo delle serie TV di Netflix, in particolar modo quelle italiane, punta ad espandersi ulteriormente con un nuovo progetto. L’azienda ha infatti annunciato Sara, sebbene questo sia un titolo provvisorio, la nuova serie crime tratta dall’omonima saga letteraria di Maurizio De Giovanni, edita da Rizzoli, le cui riprese sono appena iniziate e si svolgeranno tra Roma e Napoli.

La serie, composta da 6 episodi, è prodotta da Palomar, scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi e diretta da Carmine Elia. Nel cast Teresa Saponangelo (Sara), Claudia Gerini (Teresa), Flavio Furno (Pardo), Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Massimo Popolizio (Corrado Lembo) e Antonio Gerardi (Tarallo). La sinossi, invece, è la seguente:

Per far luce sulla prematura morte di suo figlio, Sara, ex agente dei servizi segreti interni, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si sa, niente è per niente. E in un attimo, si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, è ancora la migliore: la “donna invisibile” la chiamavano, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta.

Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un’indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è molto difficile, e sicuramente molto pericoloso. Paradossalmente però, è così che la donna invisibile torna a vivere e a far quello che meglio sa fare. Giustizia.