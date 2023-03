Questo mondo non mi renderà cattivo: trama, cast, trailer, data d’uscita e molto altro

Il teaser a Sanremo ha già fatto impazzire ed è ora di sapere qualcosa in più sulla trama, il cast, il trailer e la data d’uscita di Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare

Dopo il grandissimo successo di Strappare lungo i bordi, Zerocalcare è pronto a tornare con una nuova storia animata il cui trailer promette altrettanto bene. Si tratta di Questo mondo non mi renderà cattivo, scritto e diretto dal fumettista romano per Netflix. Diamo un’occhiata a tutte le novità in merito.

Non sappiamo molto sulla trama di Questo mondo non mi renderà cattivo, ma possiamo dirvi che non sarà una continuazione diretta di Strappare lungo i bordi, la prima serie che Zerocalcare aveva realizzato per Netflix e che era stata acclamatissima da pubblico e critica. Gli episodi saranno comunque sei, con nuove storie che ruoteranno comunque intorno ai temi sempre cari all’autore.

In particolare il titolo richiama il mantra che il disegnatore si ripete in continuazione per non farsi trascinare dal caos e dalle tentazioni deteriori del mondo che lo circonda. Emotività, riflessioni, digressioni e aneddoti sulla vita, il quotidiano, le relazioni e sensazioni, tutto racchiuso in una serie che avrà anche spazio per i colpi di scena.

Accanto all’immancabile protagonista Zero, doppiato appunto da Zerocalcare, torneranno colonne portanti delle sue narrazioni come Sarah (Chiara Gioncardi), Secco (destinato a parlare molto di più, a quanto pare con la voce di Andrea Vivo) e ovviamente l’immancabile Armadillo, alia Valerio Mastandrea.

Il trailer e la data d’uscita

Durante la terza puntata dell’ultimo Festival di Sanremo è stato presentato un teaser trailer speciale di Questo mondo non mi renderà cattivo, in cui Zero, vestito di tutto punto, sta per calcare un prestigioso palco ma all’ultimo momento si tira indietro. Sicuramente un po’ poco ma attendiamo a breve un trailer ufficiale.

Per quanto riguarda la pubblicazione della serie, ancora non è stata confermata una data di uscita precisa ma sarà senz’altro nel corso del 2023. Restiamo in attesa di aggiornamenti su questa serie di Zerocalcare.

