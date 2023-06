Twopit: l’IoT entra in una nuova era, trasmissione dati ultrasonica per una connessione senza limiti

In questo articolo vi parliamo di Twopit, una tecnologia sviluppata in Italia per cambiare il modo in cui trasmettiamo i nostri dati attraverso i nostri dispositivi

Oggi vogliamo parlarvi di una tecnologia sviluppata nel nostro paese e già brevettata. Gli inventori sono un gruppo di ricerca sparso tra Napoli e Catania, capitanati dall’ingegner Emanuele Costanzo. La presentazione della nuova tecnologia si è svolta a febbraio scorso e ha visto la partecipazione di media italiani e stranieri, oltre ai rappresentanti di Assotelecomunicazioni-Asstel, un’associazione di categoria che riunisce i principali player nel mondo delle comunicazioni tra cui Open Fiber, Huawei e Vodafone nel suo consiglio direttivo.

Durante l’evento c’è stato un assaggio della nuova tecnologia: l’ingegnere Costanzo ha spento sia il Wi-Fi che la connessione dati del suo telefono cellulare e ha provato a trasmettere la parola “Twopit” tra i due dispositivi. Risultato: la comunicazione è avvenuta senza problemi!

Tra gli altri partecipanti alla presentazione c’erano anche i delegati del coordinamento nazionale delle telecomunicazioni di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali ha annunciato la volontà di donare gratuitamente la tecnologia brevettata Twopit per utilizzarla nelle situazioni di emergenza, come i disastri naturali, a beneficio della comunità. Vediamo quindi di approfondire come questa tecnologia funziona!

Twopit: un nuovo modo di comunicare tutto italiano?

Le comunicazioni sono fondamentali nella nostra vita. Ogni secondo i nostri dispositivi lanciano nello spazio intorno a noi milioni di bit di informazioni che poi vediamo visualizzate sugli schermi. Nonostante la tecnologia abbia già raggiunto prestazioni incredibili, l’innovazione non si ferme e questa volta parla un po’ di italiano. La tecnologia di Twopit utilizza una nuova tecnologia di modulazione criptata per trasmettere le informazioni in modo sicuro. Ma cos’è la modulazione?

Modulazione, come funziona

La modulazione è un processo utilizzato nelle telecomunicazioni per trasmettere informazioni attraverso segnali elettromagnetici soprattutto. La modulazione va a modificare in modo controllato le caratteristiche delle onde in modo da “scrivere” al loro interno i bit di informazione. Nella modulazione di ampiezza, l’ampiezza dell’onda radio viene variata in base al segnale sonoro. Nella modulazione di frequenza, invece, la frequenza dell’onda radio viene variata in base al segnale sonoro. Nella modulazione di fase, viene variata la fase.

La modulazione oggi più diffuso è quella digitale, ovvero quella che trasmette le informazioni come sequenze di 0 e 1. Per esempio, nella modulazione di ampiezza, una certa ampiezza corrisponde a 0 mentre un’altra corrisponde a 1. Così si possono trasmettere grandi quantità di dati digitalizzati.

Cosa fa invece Twopit

La tecnologia brevettata da Twopit invece va oltre questo paradigma tradizionale. Grazie all’uso di complesse funzioni matematiche per manipolare le onde, il team di Emanuele Costanzo è riuscito ad utilizzare una codifica a base diversa da 2. Quindi è in grado di trasmettere più informazione all’interno di un singolo pacchetto. Questo è molto complesso da realizzare, per via degli errori che si possono introdurre durante la trasmissione.

Grazie però ai complessi modelli matematici messi a punto, la tecnologia di Twopit riesce a trasmettere i dati in modo affidabile. La modulazione funziona con diversi tipi di onde, non solo quelle elettromagnetiche. Ad esempio, durante la presentazione, è stata utilizzata la comunicazione ultrasuoni per trasmettere i dati. L’uso degli ultrasuoni permette di comunicare anche dove la rete non arriva – come nei luoghi dei disastri -, ma possono anche essere utilizzati in casa per far comunicare i dispositivi IoT in modo efficiente.

La duttilità e la resistenza ai disturbi, unita alla maggiore velocità, potrebbe davvero portare a grandi cambiamenti. Auguriamo il meglio al team di Twopit! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!