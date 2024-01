Mel Brooks riceve l’Oscar alla Carriera!

A 97 anni Mel Brooks riceva l’Oscar alla carriera. Genio dell’umorismo con uno stile surreale senza pari, noto per aver curato la sceneggiatura di “Frankenstein Junior” e “Per favore non toccate le vecchiette”

Mel Brooks l’attore, regista e comico geniale inimitabile ha ricevuto nel corso di un evento privato l’Oscar alla Carriera. Il prestigioso Premio altro non è che un elogio profondo alla sua brillante e storica carriera cinematografica. L’evento (il 14esimo Governors Awards) ha visto la presenza di grandi figure di spicco del cinema come Martin Scorsese, Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Natalie Portman e Bradley Cooper.

Con film indelebili di successo come Per favore non toccate le vecchiette (datato 1969 e vincitore della prima Statuetta); Brooks ha costantemente mantenuto un livello elevato di creatività e impatto, in grado di plasmare in modo duraturo il panorama comico contemporaneo.

Mel Brooks e l’Oscar alla Carriera: oltre sessant’anni di successi

Quando i tuoi pari apprezzano il tuo lavoro e ti onorano con questa statua d’oro significa molto e significa molto per me

Con queste parole Mel Brooks ha commentato il prestigioso Oscar alla Carriera assegnato dai membri dell’Academy. Un caloroso omaggio agli oltre sessant’anni di successi, come per il già citato film d’esordio, Per favore, non toccate le vecchiette (uscito vincitore nel 1969 del primo Oscar), proseguendo per l’immancabile sceneggiatura di Frankenstein Junior.

Nato a Brooklyn da genitori ebrei, figli di immigrati dalla Germania e dalla Russia, Melvin Kaminsky (il nome segnato all’anagrafe), fin da subito sento lo spirito di dover donare comicità e risate a tutte le persone. Conquistando fin da subito un posto d’onore per il suo spirito surreale e autoironico, al ritorno dalla guerra iniziò la sua lunga gavetta nella città di New York.

La serata, introdotta dai presentatori della serata Nathan Lane e Matthew Broderick, ha poi proseguito con il suo sentito discorso con queste parole:

Molto tempo fa mi è stata data una scelta: ho avuto un’offerta di lavoro come apprendista contabile o come portacaffè nel mondo dello spettacolo. Ancora oggi sono felice di aver scelto il caffè

Segnato come tra le icone più amate e rispettate nella storia della commedia; il Premio Oscar alla Carriera sottolinea la sua influenza duratura e la sua abilità nel portare gioia e risate a milioni di spettatori in tutto il mondo.

