Halo Stagione 2: ecco il trailer ufficiale! Pronti alla guerra?

Dopo due anni dall’uscita della prima stagione, finalmente ora è in arrivo la stagione 2 di Halo, che si è mostrata in un trailer ufficiale pubblicato online sul canale ufficiale della Paramount: pronti alla guerra tra Spartan e Covenant?

Dopo aver potuto dare un primo sguardo alla stagione 2 di Halo, finalmente ora la Paramount ha pubblicato online il primo trailer ufficiale della seconda stagione. La serie conta di spingere l’acceleratore e potenziare tutto quello che abbiamo visto nei primi episodi della serie, esplorando l’universo della saga videoludica e coinvolgendoci in una grande guerra che riguarda la lotta tra gli Spartan e i Covenant. Il nuovo trailer mostra più di quanto abbia fatto il primo sguardo alla nuova stagione, riempendoci di violenza e azione che sembrano essere il punto centrale di questi nuovi episodi. Da quel che notiamo dal trailer, la seconda stagione sarà molto più dark e cupo rispetto alla prima stagione.

Masterchief e la salvezza dell’umanità nel trailer della stagione 2 di Halo

L’argomento principale di cui si parla nel trailer, e che sarà centrale nei nuovi episodi, è la guerra contro i Covenant. Secondo Masterchief, i Covenant stanno escogitando un piano per attaccare l’ultima roccaforte della razza umana e che rappresenta una minaccia mortale. L’attore Pablo Schreiber (qui la filmografia completa) tornerà nei panni di Masterchief e dovrà guidare al meglio delle sue potenzialità i guerrieri Spartan e convincere gli umani del pericolo in arrivo, andando alla ricerca dell’Halo, che rappresenta l’unica salvezza della razza umana. La seconda stagione di Halo, come è già stato annunciato in precedenza, debutterà sulla piattaforma streaming di Paramount+ l’8 febbraio. Ne approfittiamo per invitarvi ad iscrivervi a Paramount+ con la prova di 7 giorni per guardare la seconda stagione di Halo.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere la seconda stagione? Avete buoni presentimenti? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv.

