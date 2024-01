La storia di Spider-Man continuerà nell’MCU con una nuova trilogia già confermata che mostrerà altre storie del personaggio e un nuovo percorso che affronterà, ma ci siamo posti una domanda: quale sarà la trama di Spider-Man 4 e quale sarà, soprattutto, il futuro di Peter Parker?

Era il 15 dicembre 2021 quando uscì la più grande esperienza cinematografica con protagonista l’amichevole Spider-Man di quartiere: Spider-Man No Way Home, di cui potete leggere la recensione a questo indirizzo. Il più grande evento che il cinema abbia mai visto in un adattamento cinematografico su Spider-Man, la prima volta in cui tre franchise si uniscono in uno. Oltre a Tom Holland, infatti, ci sono stati anche gli Spider-Man di Andrew Garfield (leggi la filmografia completa) dalla dilogia di The Amazing Spider-Man e di Tobey Maguire della trilogia di Sam Raimi. Adesso che sono passati più di due anni dall’uscita del film, come andrà avanti la storia di Spider-Man? Quale sarà il futuro del personaggio? Abbiamo alcune teorie.

Venom | Spider-Man 4: quale sarà la trama e il futuro di Peter?

In una delle scene post-credits, una delle cose più interessanti che vediamo è il cameo di Venom di Tom Hardy. Anche se il personaggio è stato utilizzato (quasi) inutilmente, il cameo ha entusiasmato tutti i fan dei due film su Venom. Ma non solo: ha portato Venom nell’MCU. Un piccolo pezzo del simbionte, infatti, si stacca dal corpo di Eddie Brock e si addentra nel pub in cui si stava gustando una birra. Questo potrebbe essere un nuovo inizio e molto probabilmente l’ipotesi più plausibile che vedremo nel nuovo film di Spider-Man. Molto probabilmente Peter entrerà a contatto col simbionte e inizierà a cambiare carattere, diventando più cupo e violento rispetto ai primi tre film. Sarebbe un modo di esplorare un nuovo aspetto dello Spider-Man di Tom Holland, mostrando il suo lato più oscuro. Il dolore della perdita, la morte di zia May, la rottura con MJ, l’allontanamento dal suo migliore amico Ned, sono tutti buoni presupposti per far scatenare la furia di Peter e Venom potrebbe aiutarlo. Una volta che si staccherà da Peter, però, quale sarà l’ospite del simbionte?

Hobgoblin | Spider-Man 4: quale sarà la trama e il futuro di Peter?

Anche se si è dimenticato dell’identità di Peter Parker, slegandosi da lui, non vuol dire che non rivedremo il suo migliore amico Ned Leeds. Chi segue i fumetti sa che Ned diventa Hobgoblin, una versione modificata del villain originale Goblin. Nei fumetti Marvel ci sono state varie versioni di Hobgoblin: Roderick Kingsley, Arnold Donovan, Jason Macendale, Daniel Kingsley, Phil Urich, Claude e, ovviamente, Ned Leeds. Nei fumetti, Ned Leeds viene ipnotizzato dall’Hobgoblin originale e crede di essere il supercriminale nemico di Spider-Man, infatti si allea con un rivale di Kingpin, ovvero La Rosa. Inoltre rapì Flash Thompson quando ha scoperto che aveva una relazione clandestina con sua moglie Betty Brant. Ned, quindi, causa molto scompiglio a New York e nella vita di Peter Parker, perciò potrebbe essere una minaccia che dovrà affrontare. Non solo, sarebbe anche una battaglia personale, visto che Ned era il migliore amico di Peter e Spider-Man, ancora una volta, dovrà mettere da parte la sua umanità e attenersi alle sue responsabilità da eroe. Sarebbe molto interessante da vedere.

Daredevil mentore | Spider-Man 4: quale sarà la trama e il futuro di Peter?

Ormai è quasi certo che una delle guest star del quarto film di Spider-Man sarà Daredevil, interpretato dallo stesso Charlie Cox. Il personaggio è diventato uno dei più amati grazie alla serie tv Netflix, dichiarata canon nell’MCU e oggi è anche visto come una figura leggendaria nell’universo cinematografico. Ora, però, Matt Murdock potrebbe diventare il nuovo mentore di Peter, aiutandolo soprattutto nella guerra contro Kingpin. Peter ha avuto continuamente dei mentori, uno per ogni film: Tony Stark, Mysterio e gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire. Adesso potrebbe essere arrivato il momento proprio dell’Uomo Senza Paura, anche perché ora Peter è da solo, ma è ancora molto giovane e ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Matt Murdock potrebbe essere la nuova figura paterna per il giovane, e soprattutto sarebbe un grande aiuto nella guerra che scatenerà Fisk.

Sindaco Kingpin | Spider-Man 4: quale sarà la trama e il futuro di Peter?

Seguendo sempre i rumor online, Kingpin sarà sindaco di New York. Nei fumetti questa cosa è già successa e si è scatenato il caos più totale in città. Wilson Fisk ha infatti imposto delle leggi contro i supereroi, vietando i loro interventi in città e ritenendoli dei fuorilegge, questo vale per tutti gli eroi urbani (Spider-Man, Daredevil, Hawkeye, Moon Knight ecc). Questo è un altro dei più grandi ostacoli che il giovane Peter Parker potrebbe dover affrontare durante la fase della sua nuova vita. Kingpin è un villain molto strategico, scaltro e potente, usa tutte le sue risorse a sua disposizione per rendere la vita difficile agli eroi e cambia le sorti di New York. Questo succede nella serie a fumetti Devil’s Reign, dove Matt Murdock cerca di porre fine all’impero di Kingpin. Dal punto di vista di Peter, potrebbe non essere protagonista della questione, ma rappresenta una grossa difficoltà che farà crescere ancora di più il personaggio.

Uno Spider-Man più adulto

Con tutto quello che ha passato il povero Peter nell’MCU, che è stato costretto letteralmente a rinunciare a tutto, in futuro potrebbe perdere tutta l’innocenza che rappresenta i teenager e farlo maturare, diventando più adulto. Probabilmente lo Spider-Man di Tom Holland diventerà più simile a quello della Insomniac: sempre ironico, ma con aspetti molto più dark e più maturi. Spider-Man è un personaggio con tanta comicità, ma allo stesso tempo è anche caratterizzato dalla tragedia. Nel futuro di Peter ci si aspetta molte tragedie, molto dolore e ancora altre perdite, ma soprattutto Peter dovrà crescere. Difficile prevedere come evolverà nella sua vita privata, come è difficile prevedere se ci sarà la Oscorp, visto che Norman Osborn è già stato usato come personaggio, riprendendolo dalla trilogia di Raimi. Probabilmente Peter dovrà cavarsela da solo lavorando come fotografo al Daily Bugle, visto che il personaggio di J. Jonah Jameson non è stato esplorato al 100%. Potrebbe essere una bella aggiunta alla storia, ma che metterà comunque in difficoltà Peter che dovrà mantenersi da solo. Una cosa è certa: Spider-Man nell’MCU diventerà più adulto e più cupo, con molte sfide personali da affrontare che lo faranno crescere.

