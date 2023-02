Scopriamo insieme tutte le prossime uscite e novità disponibili su Disney+. Una sana dose di intrattenimento offerto a tutti gli abbonati, tra storie; personaggi e avventure all’ultimo grido

Mentre Febbraio si accinge alla conclusione; Disney+ continua a sorprendere tutti gli abbonati, con novità e tanti titoli imperdibili. Con marzo che bussa alle porte, una sana dose di intrattenimento si appresta a farsi avanti, assieme a un ricco catalogo esclusivo da mozzare il fiato.

Scopriamo insieme tutte le prossime imperdibili uscite Disney+

The Mandalorian 3

Arriva su Disney+ a partire dal 1 marzo 2023, la terza stagione di The Mandalorian. Distribuita a distanza di due anni della seconda stagione; proseguono le fantasmagoriche vicende dell’imperdibile vicende dell’universo di Star Wars.

Nuove avventure faranno da capolino nella vita di Din Djarin, il Mandaloriano titolare; affiancato dai suoi compagni di avventura tra cui, Greef Karga e la mandaloriana Bo-Katan. Dotata di un cast d’eccellenza con Pedro Pascal (recentemente volto protagonista della serie Sky The Last of us), assieme a Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito; prodotta da Lucasfilm. Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.

Le prossime imperdibili uscite e novità Disney+: Abbott Elementary

Sempre segnato tra le prossime imperdibili uscite e novità; disponibile a partire dal 1 marzo sulla piattaforma Disney+ la nuova stagione della serie TV di successo, Abbott Elementary. Vincitrice di 3 Golden Globe, creata dalla mano di Quinta Brunson; una comedy dal sapore eccentrico, incentrato sulle bizzarre vicende di un gruppo di insegnanti nella scuola della periferia di Filadelfia.

Seguendo lo stile del finto documentario; nonostante gli ostacoli burocratici e la mancanza di fondi per la scuola, i giovani insegnati cercano in tutto e per tutto di spronare i propri studenti nel credere in loro stessi, mirando all’ambizione di un futuro migliore senza distinzioni e discriminazioni di razza e genere.

Con protagonisti Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter, Sheryl Lee Ralph, William Stanford Davis.

Lo strangolatore di Boston

Per gli abbonati alla ricerca di una visione più impegnativa e colma di crime e mistery; arriva tra le prossime uscite il thriller scritto e diretto da Matt Ruskin, Lo strangolatore di Boston. Targato 20th Century Studios, sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal prossimo 17 marzo 2023.

Con attrici protagoniste la brillante Keira Knightley affianco a Carrie Coon; la reale e macabra vicenda d’America che più sconvolse l’opinione pubblica e gli animi. Le indagini di due giovani giornaliste, Loretta McLaughlin e Jean Cole, alle prese sul caso dello Strangolatore di Boston.

Il film prodotto da Ridley Scott, presenta nel cast anche Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp e il vincitore dell’Oscar Chris Cooper.

Gli altri titoli disponibili su Disney+

Le sorprese Disney+ non sono finite. Tanti altre nuove visioni sono pronte ad accogliere tutti gli spettatori più affezionati.

22 febbraio: 9-1-1 (s6).

6 marzo: La pazza storia del mondo – Parte 2 (miniserie).

8 marzo: Secret Invasion.

10 marzo: UnPrisoned.

10 marzo: Chang Can Dunk.

24 marzo: Up Here (serie).

