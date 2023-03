Dopo il successo di Bridgerton, Netflix si prepara a lanciare il suo spin-off Queen Charlotte, scopriamo la trama, la data d’uscita e tanto altro

Mentre i fan di Bridgerton sono in trepidante attesa per la terza stagione, ecco che iniziano a circolare nuove indiscrezioni sul nuovissimo prequel della tanto acclamata serie. Il nuovo spin-off, dal titolo Queen Charlotte: A Bridgerton Story, debutterà sulla piattaforma Netflix a primavera. Ecco tutte le news a riguardo.

La trama | Queen Charlotte: tutto ciò che sappiamo su trama, cast, trailer e data d’uscita

Dal titolo, è facile dedurre che la protagonista della miniserie sarà la Regina Charlotte, la stessa che abbiamo incontrato nella serie madre e che aveva, sin da subito, destato la curiosità degli spettatori. Qui la vedremo in giovane età, alle prese con il matrimonio con Re George. La loro unione farà vivere alla donna una grande storia d’amore, ma dovrà anche imparare a gestire l’ascesa al potere. Nel frattempo, Lady Agatha userà la ragazza per trovare il suo posto nella società, grazie anche all’influenza del marito, molto più anziano di lei. L’incoronazione di Charlotte sarà, secondo Netflix, l’inizio di tutto ciò che conosciamo del mondo di Bridgerton.

Il cast | Queen Charlotte: tutto ciò che sappiamo su trama, cast, trailer e data d’uscita

Ad oggi sono stati resi noti alcuni nomi che andranno a far parte del cast della serie. Tra questi, la protagonista, la Regina Charlotte, sarà interpretata da India Amarteifio, mentre Re George avrà il volto di Corey Mylchreest. Nel corso dello show faremo poi la conoscenza dei giovani Violet Bridgerton e Lady Dunbury, interpretati rispettivamente da Connie Jenkins-Greig e da Arsema Thomas. Katie Brayben vestirà i panni di Vivian Ledger, mentre Keir Charles quelli di Lord Ledger. Michelle Fairley, la celebre Catelyn Stark di Game of Thrones, sarà invece la Principessa Augusta.

Il cast annunciato si completa con Richard Cunningham nel ruolo di Lord Bute, Sam Clemmett in quelli di Brimsley, Cyril Nri nel ruolo di Lord Dambury e Tunji Kasin in quello di Adolphus. La serie ha come produttrice esecutiva Shonda Rhimes, Betsy Beers e Tom Verica. La Rhimes è anche scrittrice del progetto, assieme a Julia Quinn.

Il trailer e la data di uscita | Queen Charlotte: tutto ciò che sappiamo su trama, cast, trailer e data d’uscita

Se per la terza stagione di Bridgerton ancora non abbiamo una data di uscita, fortunatamente per Queen Charlotte le cose sono diverse. La miniserie prequel infatti uscirà il 4 maggio 2023. Le riprese si sono già concluse da tempo, più precisamente nell’agosto del 2022.

La fine delle riprese ha permesso alla produzione di lanciare una piccola anteprima dell’incontro tra Charlotte e Re George, in occasione dell’evento Netflix Tudum. Solo a metà febbraio è uscito anche il primo teaser trailer, che vi riportiamo di seguito:

Un universo intorno a Bridgerton

Parlando della Rhimes, Bela Bajaria, supervisore mondiale dei contenuti di Netflix, ha commentato:

Shonda e il suo team stanno sapientemente cercando di creare un vero e proprio universo intorno a Bridgerton. In questo modo, possono continuare a donare ai fan tanti nuovi contenuti di qualità. Ora si stanno preparando a lavorare alle prossime stagioni, con cui speriamo di poter soddisfare tutti i nostri spettatori.

Davvero un’ottima notizia per i fan della serie che, oltre a questo spin-off, stanno aspettando trepidanti la terza stagione della serie madre, Bridgerton (qui tutte le anticipazioni), la cui data d’uscita resta ancora un mistero. Niente paura però, noi di tuttotek siamo sempre qui, pronti ad aggiornarvi non appena l’annuncio arriverà. Continuate a seguirci anche per rimanere aggiornati su tutte le notizie e le anticipazioni sul mondo del cinema e delle serie tv.

