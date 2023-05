Killers of the Flower Moon è fuori concorso al Festival di Cannes 2023 e con un cast stellare e la regia di Martin Scorsese è un film molto atteso: scopriamo insieme il trailer italiano

Killers of the Flower Moon è il nuovo prossimo film di Martin Scorsese che è fuori concorso al Festival di Cannes 2023 e sarà presentato il 20 maggio, mentre per le sale italiane bisogna aspettare ancora. Il film infatti sarà distribuito nei cinema in Italia il 19 ottobre 2023, ma nel frattempo possiamo goderci il trailer italiano che è stato rilasciato proprio in occasione della presenza del film ad un Festival di rilievo come Cannes.

Killers of the Flower Moon: il trailer italiano

Il film è un crime epico basato su una storia vera, ovvero degli omocidi brutali e misteriosi che sono stati racchiusi nell’espressione regno del terrore, avvenuti in Osage negli anni ’20. Secondo Martin Scorsese, ci sarà un forte stile western a cui si è ispirato, con la presenza di cowboy, cavalli e anche le prime automobili all’interno di questo territorio abitato da una tribù indiana. Nel cast possiamo vedere Leonardo DiCaprio al sesto film insieme al regista e a fianco a lui Robert De Niro, che ha già collaborato di recente con il regista nel film The Irishman, disponibile su Netflix e Brendan Fraser fresco di premio Oscar per The Whale.

Di seguito, la trama ufficiale del film:

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dall’acclamato, omonimo, best-seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

