Festival di Berlino 2023: attesi Pierfrancesco Favino e Mario Martone

Tra i titoli selezionati al prossimo Festival di Berlino 2023; presenti anche Laggiù qualcuno mi ama, di Mario Martone e L’ultima notte di Amore, con protagonista Pierfrancesco Favino

Il Festival di Berlino 2023 è quasi pronto al decollo, deliziando l’attesa di tutti gli appassionati, con nomi, pronostici e grandi eventi. Un programma ricco ed emozionante; il primo grande ritorno a pieno regime dopo la pandemia.

Ad aprire le danze spetterà a She Came to Me di Rebecca Miller; ma la vera meraviglia spicca tra gli otto titoli aggiunte in Berlinale Special, grazie ai nomi di due italianissimi: L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, con protagonista Piefrancesco Favino e il documentario Laggiù qualcuno mi ama, di Mario Martone.

L’edizione del Festival di Berlino 2023 è in programma dal 16 al 26 febbraio, con l’attrice statunitense Kristen Stewart scelta come madrina.

Festival di Berlino 2023: l’Italia che parla d’amore

Due grandi nomi italiani al Festival di Berlino 2023; in grado di rappresentare sul grande schermo, l’amore sotto diverse sfumature.

Un sentimento vivo, personale e nostalgico; come quello racchiuso nel documentario Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone. Sceneggiato in collaborazione con Anna Pavignano; attraverso documenti, interviste e video inediti; Martone mette in luce l’umiltà e la profonda professionalità del compianto Troisi. Un viaggio personale e sentito, per mettere in luce le grandi abilità dell’artista scomparso troppo presto.

Il gioco di parole amore attraversa le vicende L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, con interprete assoluto, il già citato, Pierfrancesco Favino. Protagonista è Franco Amore, tenente di polizia a un passo dalla pensione; chiamato a indagare su un omicidio avvenuto in circostanze poco chiare. La vittima si scopre essere il suo amico Dino, partner di lunga data e coinvolto nella rapina di diamanti preziosi. Quella sera stessa, per Franco Amore, tutto sembrerà annodarsi freneticamente, senza lasciare una via d’uscita. Solo l’amore di sua moglie Viviana lo aiuterà a placare il fuoco della notte.

