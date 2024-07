Il Gladiatore 2: il trailer ci mostra un combattimento spettacolare

C‘è voluto un po’ di tempo per vederlo, ma alla fine l’attesa ne è valsa la pena. La Paramount Pictures ha finalmente pubblicato online il primissimo trailer ufficiale de Il Gladiatore 2 e la scena che mostrano è a dir poco epica!

L’annuncio dell’esistenza di un secondo film che funge da sequel al primo capitolo con Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio è stata una grande sorpresa. Ancora più sorprendente è la scelta di Paul Mescal come nuovo protagonista del sequel. L’uscita del trailer de Il Gladiatore 2 era attesa per il CinemaCon 2024 a Las Vegas, ma alla fine abbiamo dovuto aspettare un po’ di più prima di vederlo. Finalmente è qui, pubblicato sui YouTube dopo che la Paramount Pictures ha dato il via libera. L’unica cosa che vediamo in questo trailer è uno sguardo a una delle scene di combattimento che vedremo nel nuovo film che, ricordiamo, sarà sempre diretto da Ridley Scott, il regista del primo film.

Lucius contro un rinoceronte nel trailer de Il Gladiatore 2

Già dal trailer si può percepire la vera epicità che vedremo in questo film. Vediamo in azione Paul Mescal nei panni di Lucius combattere contro un gladiatore che cavalca un rinoceronte. Inoltre vediamo anche Pedro Pascal nei panni di Marcus Acius che butta giù una manciata di nemici tutto da solo. La clip finisce con uno scontro tra Lucius e Marcus Acius, con la grande Roma che fa da sfondo. Abbiamo quindi modo di dare uno sguardo ai gladiatori, gli animali e l’immancabile, leggendario e storico Colosseo. Un trailer che crea sicuramente un hype molto alto per un sequel che abbiamo aspettato per ben 24 anni.

Il film è ambientato alcuni anni dopo la fine del primo film, con protagonista un Lucius cresciuto e che segue le orme del suo salvatore Massimo Decimo Meridio. Lucius diventerà un gladiatore per contrastare l’impero di Caracalla e Geta. La data d’uscita è fissata per il 22 novembre. Che ne pensate? Andrete a vedere il film? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

