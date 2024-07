Rimac: 15° anniversario con una speciale Nevera da 2,35 milioni di euro

Arriva un’edizione speciale ideata da Rimac: la Nevera 15th Anniversary Edition in soli nove esemplari color rame per festeggiare il 15° anniversario

Rimac celebra il quindicesimo anniversario di attività con una speciale edizione della Nevera. L’azienda croata produrrà nove esemplari della Nevera 15th Anniversary Edition, ciascuno al costo di 2,35 milioni di euro. La prima vettura debutterà al Goodwood Festival of Speed, dove percorrerà la celebre salita. La Nevera 15th Anniversary Edition include tutti gli optional disponibili e un set di valigie su misura abbinato. Ogni vettura presenta fibra di carbonio lucida nella metà inferiore e un nuovo colore rame con finitura opaca sulla parte superiore, una novità per la supercar.

Il colore rame viene utilizzato anche per accentuare le ruote, mentre le portiere sono decorate con la scritta “15th Anniversary”. Un motivo simile a un circuito, tipico di Rimac, corre lungo tutta la vettura. All’interno, il tema del rame continua con interruttori e accenti anodizzati. I clienti possono scegliere tra interni e sedili bianchi o neri. Il quindicesimo anniversario è celebrato in tutto l’abitacolo, con il numero “15” sui poggiatesta e sulle portiere in rame. Inoltre, tra i sedili sono indicati il numero di produzione dell’auto e gli anni “2009-2024”.

Rimac Nevera: un anniversario che connette passato e futuro

Non ci sono aggiornamenti al propulsore della Nevera, quindi si presume che l’edizione speciale mantenga la potenza di 1.914 CV e la coppia di 2.340 Nm della versione normale. L’accelerazione da 0 a 100 km/h dovrebbe quindi avvenire in 1,81 secondi, con una velocità massima di 412 km/h. Vale la pena ricordare che Rimac e il suo fondatore Mate Rimac hanno fatto molta strada dal 2009. Mate iniziò convertendo una BMW Serie 3 E30 del 1984 in un’auto elettrica. Ora l’azienda produce potenti supercar completamente elettriche. Nel 2011 ha presentato il Concept_One, consegnato ai clienti cinque anni dopo. La C_Two ha debuttato nel 2018, anticipando l’odierna Nevera.

Nel 2021, Rimac si è fusa con Bugatti per formare Bugatti-Rimac, producendo la Tourbillon. Inoltre, nella seconda metà del decennio, la tecnologia delle batterie di Rimac alimenterà i futuri modelli del BMW Group. All’inizio di quest’anno, Rimac ha accettato di sviluppare e produrre la tecnologia delle batterie ad alto voltaggio per il marchio tedesco. Mate sta anche sviluppando un robotaxi autonomo chiamato Verne, previsto per il lancio in Europa tra due anni.

