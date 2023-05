Il Gladiatore 2: Barry Keoghan abbandona il sequel

Il noto attore Barry Keoghan, abbandona a sorpresa il sequel del film il Gladiatore 2. Un passo indietro giunto per i tanti impegni lavorativi dell’attore. Ecco tutti i dettagli

Barry Keoghan (recentemente candidato agli Oscar grazie al film, Gli Spiriti dell’Isola) abbandona con grande stupore, la lavorazione del sequel de Il Gladiatore 2. Secondo capitolo del noto film cult diretto da Ridley Scott; stando a quanto riportato da fonti esterne, la decisione giunta da Barry Keoghan, è dovuta ai vari impegni lavorativi dell’attore; tra cui l’inizio delle ripresi di The Batman 2 (nel quale potrebbe tornare a interpretare Joker al fianco di Robert Pattinson come Cavaliere Oscuro).

Barry Keoghan era in corsa per vestire i panni del co-imperatore Geta, figura storica realmente esistita; rappresentato come interprete villain ne Il Gladiatore 2. Sempre secondo fonti esterne, la produzione non si sarebbe persa d’animo e potrebbe essere in trattativa con l’attore Fred Hechinger (recentemente apparso in The With Lotus) per indurlo al coinvolgimento del film.

Il Gladiatore 2: il cast ufficiale e la trama

Nonostante la rinuncia dell’attore Barry Keoghan; si confermano per il film sequel Il Gladiatore 2, le presenze dei principali attori interpreti tra cui, Paul Mescal (nei panni di Lucio) (di ritorno nel cast nel ruolo di Lucilla, la mamma di Lucio), affiancati da Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal. Tra i grandi nomi anche Djimon Hounsou.Ad unirsi a questa lunga lista di attori, figurano le nuove star May Calamawy, Lior Raz Peter Mensah e Matt Lucas. Anche Derek Jacobi è stato incluso nella lista del cast e riprenderà il ruolo di Gracchus dal primo film.

Anche in questo caso come nel primo capitolo cult del film; Il Gladiatore 2 vedrà la regia del regista Ridley Scott. Dettagli sulla possibile trama non sono stati al momento resi noti. Si presume prenda forma nella storia a distanza di vent’anni dal primo capitolo; incentrando la vicenda su Lucio, ormai divenuto grande e prossimo a seguire le orme di Massimo, primo Gladiatore protagonista.

Al momento, la Paramount ha fissato la data di uscita del film al 22 novembre 2024. Non vi resta che seguire tuttoteK per non perdere nessuna novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

