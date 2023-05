Futurama: il teaser ufficiale dei nuovi episodi

Rivelato il teaser ufficiale dei nuovi episodi di Futurama. Serie animata ideata da David X. Cohen e Matt Groening; sarà disponibile in Italia sulla piattaforma Disney+. Ecco tutti i dettagli

A distanza di 10 anni, Futurama è pronta a sbarcare con 10 nuovi episodi sulla piattaforma Disney+. Serie animata per adulti ideata da David X. Cohen e Matt Groening; sviluppa la sua ambientazione in uno mondo spaziale, colorato e molto alternativo. Mandata in onda e poi cancellata dopo solo quattro stagioni dall’emittente FOX; è stata riportata in vita nel 2007 da Comedy Central, trasmettendo la sesta e la settima stagione (fra il 2010 e il 2013), prima dell’interruzione definitiva.

Ora il 31° secolo di Futurama è pronto a tornare sulla piattaforma Disney+, assieme a tutti i doppiatori originali ; Billy West (Fry), Katey Sagal (Lela), Tress MacNeille (Mamma), Maurice LaMarche (Kif) (Mamma), Lauren Tom (Amy), Phil LaMarr (Hermes), David Herman (Scruffy) e anche John DiMaggio (Bender). Ecco di seguito il teaser ufficiale.

Futurama: i nuovi episodi del revival

Così come si evince dal teaser trailer ufficiale, le avventure del team della Planet Express è pronta a ritornare con una nuova stagione animata di Futurama. Un revival condito di tante chicche e scintille; pronta ad accalappiare tanti nuovi spettatori.

Per chi volesse rispolverare la trama Futurama racconta la storia di un ingenuo giovane fattorino che, mentre consegna una pizza a un laboratorio scientifico, rimane accidentalmente intrappolato in una camera criogenica per 1,000 anni. Finito nella New York del 3000, Fry scopre un futuro diverso e inaspettato. Venuto a conoscenza di avere un nipote adulto il professor Farnsworth (proprietario di una società di trasporti intergalattica); inizia a percorrere la sua vita in un mondo diverso, con individui bislacchi e anticonformisti.

Gli episodi della serie arriveranno negli Stati Uniti a luglio, per poi approdare sul piccolo schermo in Italia attraverso la piattaforma di Disney+.

