Cannes 2023: il trailer del film Monster di Hirokazu Kore-eda

VVi presentiamo il trailer di Monster, il nuovo film del regista giapponese Hirokazu Kore-eda in concorso al Festival di Cannes 2023

Vincitore della Palma d’Oro nel 2018 per Un affare di famiglia e del Premio della Giuria nel 2013 per Like Father, Like Son, il regista giapponese Hirokazu Kore-eda torna in Concorso a Cannes 2023 per la settima volta con il film Monster (Kaibutsu), thriller sul rapporto tra una madre, il suo giovane figlio e l’insegnante di quest’ultimo. Questo nuovo progetto ha dato l’opportunità a Hirokazu Kore-eda di collaborare con il leggendario compositore Ryuichi Sakamoto, scomparso a marzo del 2023, che ha creato la musica per il film del quale oggi vi presentiamo il trailer.

La trama e il trailer di Monster, in concorso al Festival di Cannes 2023

Minato (Soya Kurokawa) è un ragazzino che mostra comportamenti sempre più preoccupanti sia a scuola che a casa. Sua madre, Saori (Sakura Ando), decide di discuterne con il personale docente dell’istituto. Diventa presto evidente che il suo insegnante, Hori (Eita Nagayama), è la fonte di tutti i problemi. Ma man mano che il mistero si svela, la verità si rivela più complessa del previsto.

Il cast di Monster è completato da Hinata Hiiragi, Mitsuki Takahata, Akihiro Kakuta, Shidô Nakamura, Yûko Tanaka. Alla sceneggiatura invece troviamo Yuji Sakamoto (We Made a Beautiful Bouquet), mentre la fotografia è di Ryoto Kondo (Shoplifters). Le reazioni all’anteprima del film hanno fatto emergere che siamo dinnanzi al Kore-eda migliore, capace di disattendere l’ovvio e il predeterminato per procedere con un cinema più umano. Tutto ciò da un regista che già in passato ha visto come centrale nel suo cinema il tema dei legami personali e di quelli familiari in particolare e che nei suoi film ha affrontato anche i temi della memoria e dell’elaborazione del lutto. Vedrete questo film? Fatecelo sapere nei commenti!

