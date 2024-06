Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Luglio 2024!

Dal 3 luglio sarà disponibile “Ghostbusters: Minaccia Glaciale” di Gil Kenan, in DVD, Blu-Ray e due edizioni speciali 4K Steelbook con grafiche esclusive. Tutti i formati offrono contenuti speciali, inclusi scene eliminate ed easter egg. In questo nuovo capitolo, la famiglia Spengler ritorna all’iconica caserma dei pompieri di New York, unendosi agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio segreto per combattere i fantasmi. La scoperta di un antico artefatto scatena una forza malvagia, e i Ghostbusters devono unire le forze per salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il 10 luglio uscirà “Race for Glory” di Stefano Mordini, disponibile in DVD e Blu-Ray, arricchiti da un eccezionale backstage. Il film racconta la rivalità tra le scuderie Audi e Lancia nel Campionato del mondo di rally del 1983, con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl nel cast. Contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Daniel Brühl) e il suo team Audi, Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio) di Lancia rischia la sconfitta. Ma con passione e abilità, riesce a formare una squadra insolita e convince Walter Röhrl (Volker Bruch) a guidare una Lancia, rischiando tutto per una vittoria impossibile.

Il 18 luglio sarà disponibile “Civil War” di Alex Garland, in DVD, Blu-ray e 4K Steelbook, con un documentario in sei capitoli e 60 minuti di contenuti extra. Kirsten Dunst interpreta una fotoreporter di guerra in un’America sull’orlo del collasso, viaggiando in condizioni estreme per raccontare la verità. Nel cast anche Wagner Moura e Cailee Spaeny.

