Accessori tech SBS: innovazione e stile per la tua estate!

L’estate è arrivata, e con essa la necessità di accessori tech all’avanguardia che combinano funzionalità e stile

SBS presenta una selezione di prodotti indispensabili per questa stagione, pensati per migliorare la propria esperienza quotidiana con un tocco di innovazione. Scoprite i prodotti di seguito e preparatevi a vivere un’estate all’insegna della tecnologia!

Power Bank con cavo Type-C integrato: carica sempre a disposizione

Grazie a questo Power Bank da 10000 mAH quest’estate sarà impossibile rimanere con la batteria a zero. La tecnologia POWER CONTROL e lo schermo LCD integrato permettono di monitorare con facilità e in tempo reale la carica residua del Power Bank stesso ed evitare così di ritrovarsi senza energia, basta premere il pulsante di accensione.

Inoltre, il cavo Type-C integrato facilita la ricarica e grazie alle due porte extra, una porta Type-C PD 20W e una USB (AFC) da 22,5W, è possibile caricare più di un device contemporaneamente. E poiché l’occhio vuole la sua parte, il Power Bank è disponibile in 4 colorazioni, per trovarlo sempre facilmente nello zaino o nella borsa! Prezzo: 49,95 euro (coming soon)

Frozen Mag: il portacellulare da auto smart

I viaggi estivi diventano più confortevoli con Frozen Mag di SBS, il supporto auto con ventola di raffreddamento intelligente. Questo dispositivo ricarica il telefono senza fili e previene il surriscaldamento grazie a 15W di potenza e alla tecnologia ADS. È compatibile con iPhone e Android, supporta la ricarica MagSafe e offre una tenuta sicura su ogni tipo di strada con una clip stabile. Permette di ruotare il telefono in orizzontale o verticale e include un cavo USB-C a USB-C e una piastrina magnetica. Prezzo: 69,95 euro.

Track My: rintraccia i propri oggetti con facilità

Mai perdere di vista gli oggetti con il nuovo tracker di SBS, compatibile con la tecnologia Find My. Il localizzatore può essere associato all’app “Dov’è” su dispositivi iOS, sfruttando la copertura della rete Apple Find My per trovare gli oggetti ovunque nel mondo. Con una potenza sonora di 90-100 dB, è udibile fino a 50 metri di distanza, garantendo la massima tranquillità! Prezzo: 24,95 euro.

Mag Frame Case: protezione e stile in un’unica soluzione

La Mag Frame Case di SBS offre protezione con stile, essendo una cover trasparente e sottile che non compromette il design del dispositivo. Dotata di un modulo magnetico, è completamente compatibile con i caricabatterie e gli accessori MagSafe, garantendo una carica senza fili veloce e affidabile.

Disponibile in cinque colorazioni, aggiunge un tocco personale al telefono mentre lo difende da cadute e graffi. Prezzo: 24,95 euro

Mag Light Mini: l’illuminazione perfetta per i selfie

Il Mag Light Mini di Puro, è il nuovo camera ring luminoso compatibile con la tecnologia MagSafe, permette di scattare selfie perfetti e illuminare le chiamate. Dotato di tre livelli di regolazione della luminosità e della possibilità di scegliere tra luce calda o fredda, è l’accessorio preferito dai content creators. Piccolo e portatile, può essere utilizzato su qualsiasi smartphone o PC tramite MagSafe o la clip a ventosa inclusa, ed è adatto per tutti gli iPhone dalla serie 12 in poi. Prezzo: 39,95 euro (coming soon)

Sticky Holder: il supporto versatile per il proprio telefono

Sticky Holder di case&me, è un supporto per telefono dotato di ventose su entrambi i lati, offre maggiore comodità e divertimento. Può essere facilmente attaccato alla cover del telefono e posizionato ovunque desiderato. È l’accessorio ideale per coloro che cercano praticità senza compromettere lo stile!Prezzo: 9,99 euro (coming soon).

