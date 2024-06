Pirelli e il Red Bull Ring si preparano al Gran Premio d’Austria

Tornano a rimbombare i motori della Formula 1 sulle colline dello Stiria alla volta del Gran Premio d’Austria in un weekend dove si terrà anche la terza Gara Sprint dell’anno. Andiamo a vedere nel dettaglio la scelta delle mescole da parte di Pirelli per questo appuntamento

La seconda tappa della prima tripletta di gare consecutive della stagione 2024 si svolge sul circuito di Spielberg, dove è in programma il Gran Premio d’Austria. Pirelli ha scelto le gomme più morbide per il Gran Premio d’Austria, che si terrà questo fine settimana al Red Bull Ring. La pista austriaca, con le sue curve veloci e i lunghi rettilinei, richiede pneumatici che offrano trazione in uscita di curva e stabilità in frenata. Per questo motivo, Pirelli ha scelto le mescole C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft, ovvero le più morbide della gamma 2024. Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più corti del calendario di Formula 1, con una lunghezza di soli 4,318 chilometri. Tuttavia, non per questo è meno impegnativo. Con solo 10 curve, il circuito richiede ai piloti di mantenere un ritmo elevato e di sfruttare al massimo le lunghe accelerazioni. Il dislivello di 63,5 metri tra il punto più alto e quello più basso del tracciato aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà.

GP d’Austria: tra formato sprint e statistiche del circuito di casa Red Bull

Oltre alle caratteristiche del tracciato, un altro elemento che influenzerà le strategie di gara è il formato Sprint che sul circuito austriaco prenderà piede nella sua terza comparsa stagionale. La gara Sprint, che si terrà sabato, ridurrà il tempo a disposizione dei piloti per prendere confidenza con le gomme e la pista, portandoli a optare per scelte più aggressive, con l’utilizzo di mescole più morbide anche per la gara di domenica.

Sono ben 25 i piloti che si sono aggiudicati almeno una vittoria sul gradino più alto del podio in Austria. Tra questi nomi leggendari troviamo campioni del calibro di Alain Prost, Michael Schumacher, Niki Lauda e Lewis Hamilton. Ma il vero re di Spielberg è Max Verstappen, che vanta già 4 vittorie in questa gara, a cui si aggiunge un successo nel Gran Premio dello Stiria.

Sul fronte scuderie invece con 6 vittorie a testa, Ferrari e McLaren sono quelle che hanno trionfato più spesso in Austria. Un testa a testa che dura da anni e che continua ad appassionare i tifosi di tutto il mondo. A queste due storiche squadre si aggiunge la Mercedes, che ha raggiunto quota 6 grazie al successo di Hamilton nel Gran Premio della Stiria del 2020.

Nella storia delle gare Sprint, Max Verstappen è il pilota di maggior successo con ben 9 vittorie. L’olandese cercherà di conquistare il suo decimo trionfo questo fine settimana al Red Bull Ring, dove ha già dominato in passato. Per questi motivi il Gran Premio d’Austria si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti delle corse. Con un circuito impegnativo, un formato Sprint elettrizzante e piloti di altissimo livello, lo spettacolo è garantito.

GP d'Austria in programma domenica 30 giugno 2024 alle ore 15.