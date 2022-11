Bonus internet veloce: cos’è e come ottenerlo

Tutte le famiglie possono ottenere un voucher da 300 euro per attivare i servizi di connettività che hanno una velocità di download pari o superiore a 30 Mbps, indipendentemente da quale tecnologia è stata utilizzata

Il Bonus internet veloce 2022 è una grande opportunità per tutte le famiglie che vogliono attivare un abbonamento a internet con la connessione a banda larga. Il requisito più importante è che la velocità sia almeno di 30 Mbps, mentre non ci sono dei vincoli ISEE da rispettare per ottenere il voucher da 300 euro.

Cos’è il bonus internet veloce

Tutte le famiglie possono ottenere un voucher da 300 euro per attivare i servizi di connettività che hanno una velocità di download pari o superiore a 30 Mbps, indipendentemente da quale tecnologia è stata utilizzata.

Viene fatto uno sconto sul prezzo di attivazione e l’importo dei canoni fino a un massimo di 24 mesi. Lo scopo di questo bonus è incentivare le famiglie italiane a scegliere i servizi digitali con reti ad alta velocità.

Possono richiedere l’incentivo tutte le famiglie che sono residenti in Italia, indipendentemente da qual è il loro ISEE, purché fino a ora non hanno usufruito di servizi di connettività o se lo hanno fatto, dovevano essere inferiori a 30 Mbps.

Come funziona il bonus

La famiglia che riceve il voucher di 300 euro può decidere di utilizzarlo con il fornitore di servizio al quale già si svolge, stipulando un contratto nuovo, oppure può scegliere di rivolgersi a un nuovo operatore.

Per ogni nucleo familiare viene riconosciuto un solo contributo. Ecco perché vengono rifiutate eventuali richieste aggiuntive quando una è già stata accettata. allo stesso tempo non possono essere usati questi voucher per chi semplicemente intende fare il passaggio di un servizio di connettività ad alta velocità da un componente della famiglia ad un altro.

Il beneficiario del voucher non è costretto a restare vincolato a uno specifico contratto. Se per esempio non si trova bene può decidere di cambiare operatore e utilizzare ciò che resta del voucher per un nuovo contratto.

Cosa succede quando scade il contratto?

L’operatore che eroga il servizio è obbligato a informare il cliente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. In questo modo il cliente può decidere di continuare a usufruire dei servizi oppure no.

Se non vuole usufruire ulteriormente del servizio però deve informare la compagnia secondo le metodologie da quest’ultima previste. Se il cliente non risponde, il fornitore continuerà a prestare i propri servizi come sempre.

Se il beneficiario decide di disattivare il servizio prima e non aderire a nessun altro contratto perderà il voucher e resterà di proprietà dell’operatore.

Come richiedere il bonus

Non sono ancora state date indicazioni precise su come è possibile richiedere il bonus per avere internet veloce a casa. Quando sarà tutto chiarito, il Piano verrà notificato alla Commissione Europea e verrà a quel punto disciplinato attraverso un Decreto dello Sviluppo Economico. Una volta che il Decreto attuativo c’è, verranno chiarite le relative procedure per poter presentare la domanda.

A quanto corrisponde il bonus internet veloce

Sappiamo che viene erogato un voucher di 300 euro per ogni famiglia che lo richiede, questo però fino a quando non vengono esaurite le risorse stanziate che corrispondono a 400 milioni €.

L’importo di 300 euro invece è stato definito attraverso una stima dei prezzi di tutte le offerte presenti sul mercato. Sembra infatti che tale cifra permetta di coprire almeno il 50% dei costi.