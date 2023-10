Harry Potter, Yates rivela la difficoltà nel dividere I Doni della Morte

David Yates, a distanza di anni, ha rivelato qual è stata la più grande difficoltà nel dividere Harry Potter e I Doni della Morte in due parti

A distanza di diversi anni dall’uscita dell’ultimo film di Harry Potter, David Yates ha deciso di rivelare la più grande difficoltà nel dividere l’ultimo capitolo in due parti per il grande schermo. Negli ultimi anni è successo sempre più spesso che l’adattamento cinematografico degli ultimi capitoli di saghe seguitissime dal grande pubblico, subissero una divisione. Tutto ebbe inizio con Harry Potter e I Doni della Morte. Infatti l’ultimo romanzo scritto da J. K. Rowling è stato uno dei primi adattamenti che sul grande schermo ebbe una divisione in due pellicole. Ora, a distanza di anni dall’uscita di entrambi i capitoli di Harry Potter e I Doni della Morte, il regista David Yates ha deciso di raccontare qual è stata la sua più grande difficoltà nell’approcciarsi alla divisione di un unico romanzo.

Harry Potter e I Doni della Morte, la difficoltà nel dividere un unico romanzo

Il settimo ed ultimo romanzo della saga di Harry Potter è arrivato nelle sale diviso in due capitoli. Harry Potter e I Doni della Morte Parte 1 è uscito nel 2010, mentre Harry Potter e I Doni della Morte Parte 2, invece è uscito nel 2011. David Yates ha diretto entrambe le parti. Il regista ha rivelato la più grande difficoltà nel dover gestire due capitoli tratto da un unico romanzo. La suddivisione in realtà è stata una mossa vincente: infatti essa si è rivelata essere un grande successo critico e commerciale per la Warner Bros. In una recente intervista Yates ha rivelato quanto sia stato difficoltoso creare due capitoli che fossero entrambi soddisfacenti tratti dal romanzo della Rowling:

Probabilmente Harry Potter e i Doni della Morte: Parte Uno è stato il più complicato. La più grande sfida di quel film era che in realtà non aveva un terzo atto. In un certo senso si è esaurito a metà e Mark Day e io spesso cercavano di capire, sperando di trovare una soluzione. Era pazzesco che non avesse un terzo atto. In quei due film, prima e seconda parte, l’idea era che il primo fosse un road movie che servisse a portare i ragazzi fuori dalla scuola, metterli in pericolo da quel loro posto sicuro e vedere come crescono, come la loro relazione viene messa alla prova. Ma poi si arriva dritti al climax e ai fuochi d’artificio fino a quello finale. Quindi abbiamo ridotto a pezzetti la prima parte per provare a sentire che la fine del film aveva un’escalation. Non c’è molto da fare alla fine della seconda metà del film. Le persone continuano a dirmi che il loro preferito è la Parte Uno, perché è sorprendente e perché sembrava un road movie europeo.

E voi avete apprezzato la divisione di Harry Potter e I Doni della Morte in due parti? Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

