Avatar: Frontiers of Pandora, svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Ubisoft ha svelato le varie opzioni di requisiti per la versione PC di Avatar: Frontiers of Pandora, il titolo in arrivo a dicembre anche su console di attuale generazione

Dicembre è, solitamente, un mese particolarmente scevro di grandi uscite videoludiche. Quest’anno, però, forse qualcosina da giocare a Natale lo avremo, invece che pensare a sfruttare le giornate smaltendo il backlog. Il 7 dicembre, infatti, arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X | S Avatar: Frontiers of Pandora, presentato nel corso dell’E3 2021 da una Ubisoft che sembra aver puntato molto su questo titolo. Il gioco vi permetterà di interpretare un Na’vi che vuole riconnettersi alla sua terra natia, in diretto scontro con una corporazione militare totalmente umana conosciuta come RDA. Nelle scorse ore, Ubisoft ha svelato i requisiti della versione PC del gioco, li vediamo insieme in questo articolo.

I requisiti per PC di Avatar: Frontiers of Pandora!

Qui sotto trovate i Requisiti minimi per far girare Avatar: Frontiers of Pandora sul vostro PC:

Opzioni grafiche : 1080p, Low Preset con FSR2 Quality/30 FPS

: 1080p, Low Preset con FSR2 Quality/30 FPS Sistema Operativo : Windows 10/Windows 11 con DirectX12

: Windows 10/Windows 11 con DirectX12 CPU : AMD Ryzen5 3600 | Intel i7 8700K

: AMD Ryzen5 3600 | Intel i7 8700K GPU : AMD RX 5700 8GB | Nvidia GTX 1070 8GB | Intel ARC A750 8GB (REBAR ON)

: AMD RX 5700 8GB | Nvidia GTX 1070 8GB | Intel ARC A750 8GB (REBAR ON) RAM : 16 GB dual-channel

: 16 GB dual-channel Spazio necessario: 90 GB SSD

Continuiamo con i requisiti Raccomandati:

Opzioni grafiche : 1080p, High Preset con FSR2 Quality/60 FPS

: 1080p, High Preset con FSR2 Quality/60 FPS Sistema Operativo : Windows 10/Windows 11 con DirectX12

: Windows 10/Windows 11 con DirectX12 CPU : AMD Ryzen5 5600x | Intel i5 11600k

: AMD Ryzen5 5600x | Intel i5 11600k GPU : AMD RX 6700 XT 12GB | Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

: AMD RX 6700 XT 12GB | Nvidia RTX 3060 Ti 8GB RAM : 16 GB dual-channel

: 16 GB dual-channel Spazio necessario: 90 GB SSD

Proseguiamo con la il preset Enthusiast:

Opzioni grafiche : 1440p, High Preset con FSR2 Quality/60 FPS

: 1440p, High Preset con FSR2 Quality/60 FPS Sistema Operativo : Windows 10/Windows 11 con DirectX12

: Windows 10/Windows 11 con DirectX12 CPU : AMD Ryzen5 5600x | Intel i5 11600k

: AMD Ryzen5 5600x | Intel i5 11600k GPU : AMD RX 6800 XT 16GB | Nvidia RTX 3080 10GB

: AMD RX 6800 XT 16GB | Nvidia RTX 3080 10GB RAM : 16 GB dual-channel

: 16 GB dual-channel Spazio necessario: 90 GB SSD

Concludiamo con i requisiti per il preset Ultra:

Opzioni grafiche : 4K, High Preset con FSR2 Balanced/60 FPS

: 4K, High Preset con FSR2 Balanced/60 FPS Sistema Operativo : Windows 10/Windows 11 con DirectX12

: Windows 10/Windows 11 con DirectX12 CPU : AMD Ryzen7 5800x3D | Intel i7 12700k

: AMD Ryzen7 5800x3D | Intel i7 12700k GPU : AMD RX 7900 XTX 24GB | Nvidia RTX 4080 16GB

: AMD RX 7900 XTX 24GB | Nvidia RTX 4080 16GB RAM : 16 GB dual-channel

: 16 GB dual-channel Spazio necessario: 90 GB SSD

E questi erano dunque i requisiti per la versione PC per Avatar: Frontiers of Pandora, nelle quattro diverse configurazioni proposte da Ubisoft. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!