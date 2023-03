Grey’s Anatomy è ufficialmente il medical drama più longevo di tutti, con la sua stagione 19 in corso e un rinnovo confermato per la stagione 20, insieme anche a tante altre notizie sulla serie: facciamo insieme il riassunto di dove siamo rimasti

Grey’s Anatomy è diventata ormai la serie TV medical drama più longeva di sempre con la sua stagione diciannove attualmente in onda e un superamento avvenuto ormai da diversi anni dell’altra storica serie TV E.R. che si è conclusa dopo quindici stagioni.

Proprio in queste settimane Grey’s Anatomy sta facendo molto discutere il suo pubblico per i molti annunci che riguardano la serie, il suo cast e la produzione.

Grey’s Anatomy: riassunto di dove siamo rimasti tra rinnovi e abbandoni

Dopo diciannove stagioni una serie come Grey’s Anatomy ha sicuramente perso molto del suo pubblico, ma rimane comunque una serie che sul canale ABC riesce ancora a dominare gli ascolti del prime time, come la serie più seguita nella fascia d’età 18-49 anni e anche la quinta più seguita in generale, sempre per la stessa fascia d’età. Ed è proprio per questo motivo che la serie, nonostante abbia ormai perso i suoi fasti e anche il suo senso originale, non è stata ancora cancellata, anzi, è stato appena annunciato un rinnovo per la ventesima stagione. E proprio per questo rinnovo ad una nuova ulteriore stagione è necessario fare il riassunto di dove siamo rimasti, ovvero: chi è rimasto superstite del cast originale e cosa sta succedendo alla serie.

Grey’s Anatomy: l’addio di Ellen Pompeo che non è un addio

La notizia di maggior peso degli ultimi mesi è stata sicuramente l’annuncio dell’addio di Ellen Pompeo come Meredith Grey dalla serie. Un addio però parziale e che ha fatto anche molto discutere, perchè la ABC ha impostato la promo degli episodi come se il personaggio di Meredith Grey stesse per fare la sua uscita definitiva, ma invece è già previsto un ritorno nell’episodio del 18 maggio e probabilmente anche per il finale di stagione. Il motivo della sua momentanea uscita di scena è dovuto al fatto che il personaggio ha deciso di andare a vivere e lavorare a Boston, intraprendendo quindi una nuova vita accanto a Ben, con una puntata che l’ha salutata senza troppi orpelli o momenti emozionanti. Ma Meredith non è il solo personaggio che esce di scena in questa stagione, perché anche Maggie, sua sorella e cardiochirurgo dell’ospedale andrà via dalla serie e in questo caso pare in modo definitivo.

Grey’s Anatomy: cambio di guardia anche nel ruolo di showrunner

In questa mini serie di abbandoni, se ne aggiunge un’altra di peso che riguarda i piani alti, in particolare l’importante roulo di showrunner. Dal 2017 questo ruolo era ricoperto da Krista Vernoff, che aveva sostituito Shonda Rhimes dopo il suo abbandono di ABC e la firma con Netflix. Kirsta Vernoff era comunque tra gli sceneggiatori e produttori esecutivi della serie, fin dagli inizi e anche prima del 2017 si occupava della scrittura di gran parte degli episodi, mentre il season premier e il season finale, rimanevano alla regina indiscussa Shonda Rhimes. Un altro abbandono che segna un cambiamento importante, di cui sicuramente si vedrà il segno negli episodi della ventesima stagione, così come si era notata l’assenza di Shonda Rhimes dopo il suo passaggio di testimone.

Che cosa è rimasto della serie originale

A questo punto viene spontaneo chiedersi, cosa è rimasto della serie originale? La risposta è semplice: niente. Innanzitutto perchè dopo diciannove stagioni del cast originale sono rimasti solo due personaggi: la dottoressa Bailey e il dottor Richard Weber, che sembrano solo un ricordo dei grandiosi personaggi che sono stati nelle prime stagioni. Si aggiungono anche altri personaggi che sono comunque presenti da diversi anni, come Owen, comparso la prima volta nella quinta stagione, Teddy arrivata nella sesta stagione e ritornata dopo diversi anni dalla sua uscita di scena avvenuta nell’ottava stagione. Si aggiunge anche Amelia, sorella da Derek arrivata nella undicesima stagione dopo essere stata protagonista nello spin-off di Grey’s Anatomy, Private Practice e Jo, giunta nella nona stagione come specializzanda.

Oltre ai personaggi, la serie ha perso le idee, infatti continua a ripetere temi e passaggi di sceneggiatura già visti nelle prime stagioni e ha perso anche il suo smalto, nei dialoghi brillanti e nei personaggi che hanno sempre saputo lasciare il segno. Sarebbe stato meglio chiudere questa serie TV come era stato fatto con E.R. quindi rispettando i suoi punti di forza che l’hanno resa grande e invece ci ritroviamo a vedere degli episodi trascinati, con un cast privo di spessore e senza più niente da raccontare.

E voi cosa ne pensate di Grey’s Anatomy, l’avete abbandonata o la state ancora seguendo? Per chi ha nostalgia delle prime stagioni, consigliamo di fare un rewatch di tutti gli episodi che sono disponibili su Disney Plus e che fanno ancora emozionare. Fateci sapere la vostra opinione e continuate a seguire tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti sul mondo del cinema e delle serie TV.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.