TEAMGROUP lancia la nuova memoria T-Force Vulcan SO-DIMM DDR5

TEAMGROUP lancia la memoria T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR5 per i portatili da gioco. Offre prestazioni di picco per il massimo del gioco

Taipei _T-FORCE, il sottomarchio di TEAMGROUP dedicato ai giochi, ha lanciato la velocissima memoria VULCAN SO-DIMM DDR5. Ideale per i giocatori di laptop che desiderano passare alla memoria DDR5 di nuova generazione. La memoria VULCAN offre prestazioni incredibili con una semplice installazione ed è disponibile in una gamma di grandi capacità, che la rendono la scelta perfetta per migliorare l’esperienza di gioco e la produttività. Grazie al suo diffusore di calore in grafene ultrasottile che migliora il raffreddamento, mantiene stabili i computer portatili durante i giochi intensivi e consente ai giocatori di cogliere la vittoria nei momenti più critici.

Dettagli sulla nuova memoria T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR5 di TEAMGROUP

Dopo l’uscita della memoria desktop DDR5, la nuova generazione di RAM estremamente veloce di T-FORCE ha conquistato il mondo dell’hardware per PC. Oggi T-FORCE lancia la sua prima memoria VULCAN SO-DIMM DDR5 progettata specificamente per i portatili da gioco. Con una velocità di clock massima di 5.200 MHz e un diffusore di calore in grafene ultrasottile, i giocatori sperimenteranno tempi di caricamento più brevi e velocità di avvio più elevate. Pur mantenendo basse le temperature del laptop. Con una capacità massima di 64 GB, i giocatori potranno giocare senza ostacoli e utilizzare contemporaneamente le applicazioni di lavoro. La nuova versione di VULCAN SO-DIMM porta un nuovo livello di prestazioni e di esperienza d’uso.

Caratteristiche e disponibilità

La memoria T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR5 supporta l’ECC on-die, che rileva e corregge gli errori di bit. La memoria VULCAN SO-DIMM richiede un consumo energetico significativamente inferiore rispetto alla memoria DDR4, funzionando a 1,1V rispetto a 1,2V. Consentendo agli utenti di sperimentare migliori prestazioni di gioco e di migliorare la durata della batteria del laptop da gioco. Inoltre, VULCAN SO-DIMM utilizza circuiti integrati di alta qualità accuratamente selezionati per garantire stabilità e compatibilità. Il primo rilascio globale è previsto per la fine di Aprile. Rimanete sintonizzati per le ultime novità di TEAMGROUP.

E voi ? Cosa ne pensate di questa nuova memoria T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR5 di TEAMGROUP ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).