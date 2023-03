Elemental: il trailer del nuovo film Pixar

Elemental è il nuovo film Pixar che uscirà nel 2023 e di cui possiamo finalmente vedere il trailer completo

Elemental è il nuovo prossimo film Pixar che uscirà nel 2023 e che vede protagonisti i quattro elementi della natura, così come il titolo suggerisce. Un film di animazione molto promettente e di cui è finalmente disponibile il trailer completo, per poter darci un’anteprima di quello che ci aspetta al cinema quest’estate.

Elemental: il trailer e la trama del nuovo film Pixar

Finalmente svelato il trailer completo e ufficiale, ancora in lingua originale, ma che ci può dare un’idea dell’atmosfera che ci sarà in questo film, ma soprattutto della sua grafica. Quello che vediamo ci riporta un po’ alla memoria Inside Out, che aveva letteralmente travolto il pubblico di tutte le età nel 2015 e che continua ad oggi a far parlare di sè. Qui, vediamo protagonisti gli elementi della natura, Aria, Acqua, Fuoco, Terra che vivono insieme nel pianeta di Element City con la regola di non mescolarsi tra di loro. Una trama di base sicuramente interessante che si pone subito come educativa, formativa, ma con un trailer che inserisce anche molto umorismo, nel perfetto stile Pixar.

Elemental: al cinema nell’estate 2023

Questo nuovo film d’animazione Pixar è diretto da Peter Sohn, con la sceneggiatura scritta insieme a John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh e uscirà al cinema il 16 giugno 2023. C’è molta attesa per questo film e speriamo quindi che non deluda, anche sel dal trailer le premesse sono davvero buone.

