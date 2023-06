Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di Final Fantasy XVI, l’ultimo capitolo del franchise di Square Enix arrivato la scorsa settimana in esclusiva PS5

Siamo ormai persi nel mondo di Final Fantasy XVI da circa una settimana e non riusciamo a smettere di giocare per parlarne seriamente, dopo la nostra prima entusiasta anteprima. Il nuovo capitolo del franchise di Square Enix è arrivato la scorsa settimana su PS5 e, fra mille polemiche, sta comunque riscuotendo un successo incredibile. Complice anche il parziale fallimento di Final Fantasy XV, l’affetto che il pubblico e la stampa in generale sta mostrando al titolo fa ben sperare per il futuro della serie. Restate sintonizzati con noi di tuttotek.it, la recensione arriverà presto. Nel mentre: beccatevi la lista trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Final Fantasy XVI consta di 50 statuette totali, di cui 40 di bronzo, 6 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Final Fantasy XVI. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Final Fantasy XVI: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo le statuette di bronzo con la prima metà:

Risvegliato : Riemergi dal tuo sogno.

: Riemergi dal tuo sogno. Un grande potere : Eredita un potere sconosciuto.

: Eredita un potere sconosciuto. Accettazione : Accetta il tuo destino.

: Accetta il tuo destino. Fuorilegge : Sfida il tuo destino.

: Sfida il tuo destino. Retaggio : Gira l’angolo.

: Gira l’angolo. Rosa del crepuscolo : Ripercorri il passato.

: Ripercorri il passato. Da pietra a polvere : Vendicati.

: Vendicati. Fiamme gemelle : Riunisci le fiamme.

: Riunisci le fiamme. La promessa : Diventate una cosa sola.

: Diventate una cosa sola. Un ricettacolo completo : Trova l’ultimo pezzo.

: Trova l’ultimo pezzo. Cenere alla cenere : Fuggi dall’oscurità.

: Fuggi dall’oscurità. Castigatore : Usa Punizione su 10 nemici (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Usa Punizione su 10 nemici (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Non puoi nulla contro di me : Sconfiggi un boss senza subire danni.

: Sconfiggi un boss senza subire danni. Oltre ogni limite : Mentre sei manifestato parzialmente, sconfiggi 20 nemici (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Mentre sei manifestato parzialmente, sconfiggi 20 nemici (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Traslazione! : Metti a segno 15 Attacchi Traslanti o Colpi Traslanti combinati (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Metti a segno 15 Attacchi Traslanti o Colpi Traslanti combinati (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Fuoco e fiamme : Esegui 2 Contrattacchi Ardenti in una sola battaglia (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Esegui 2 Contrattacchi Ardenti in una sola battaglia (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Attrazione fatale : Sconfiggi 5 nemici in aria dopo aver usato Stretta Letale (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Sconfiggi 5 nemici in aria dopo aver usato Stretta Letale (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Senza toccar terra : Metti a segno Lacerazione, Acrobazia Crudele e Arrocco della Torre a mezz’aria prima di atterrare (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Metti a segno Lacerazione, Acrobazia Crudele e Arrocco della Torre a mezz’aria prima di atterrare (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Io sono il Tuono : Attiva il rilascio di 50 fulmini globulari di Giustizia Cieca (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Attiva il rilascio di 50 fulmini globulari di Giustizia Cieca (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Non c’è due senza tre: Fai in modo che un nemico colpisca un Parafulmine per 3 volte prima che si dissolva (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

La seconda parte dei trofei di bronzo | Final Fantasy XVI: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Intoccabile : Usa Parata Titanica per respingere 10 attacchi nemici (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Usa Parata Titanica per respingere 10 attacchi nemici (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Duro come la roccia : Metti a segno il terzo pugno di un Contrattacco Titanico per 2 volte in una sola battaglia (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Metti a segno il terzo pugno di un Contrattacco Titanico per 2 volte in una sola battaglia (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Mega-rapido : Metti a segno un totale di 100 colpi con una Megafusione di livello 2 o superiore (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Metti a segno un totale di 100 colpi con una Megafusione di livello 2 o superiore (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Mega-schivata : Effettua 3 Schivate Precise mentre carichi una sola Megafusione (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Effettua 3 Schivate Precise mentre carichi una sola Megafusione (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Brrr! : Congela 10 nemici con Ondata di Gelo (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Congela 10 nemici con Ondata di Gelo (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). A sangue freddo : Sconfiggi contemporaneamente 3 o più nemici che sono stati congelati con Congelamento, Congelamento Eterno o Polvere di Diamante (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Sconfiggi contemporaneamente 3 o più nemici che sono stati congelati con Congelamento, Congelamento Eterno o Polvere di Diamante (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Ogni singolo tendine : Metti a segno uno Zantetsuken di livello 2 o superiore per 5 volte (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Metti a segno uno Zantetsuken di livello 2 o superiore per 5 volte (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Pugni d’acciaio : Esegui 3 Contrattacchi d’Acciaio in una sola battaglia (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Esegui 3 Contrattacchi d’Acciaio in una sola battaglia (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Eikonologia : Padroneggia tutte le abilità e i talenti di un singolo Eikon.

: Padroneggia tutte le abilità e i talenti di un singolo Eikon. Tasche grandi e ben rifornite : Porta al livello massimo la potenza degli oggetti consumabili e gli slot dell’inventario.

: Porta al livello massimo la potenza degli oggetti consumabili e gli slot dell’inventario. Cacciatore di taglie : Sconfiggi 10 bersagli ricercati.

: Sconfiggi 10 bersagli ricercati. Giro di prova : Completa una prova Cronolito.

: Completa una prova Cronolito. Di tutto punto : Crea o potenzia 5 pezzi di equipaggiamento.

: Crea o potenzia 5 pezzi di equipaggiamento. Ferisce più la penna… : Apri 10 lettere alla scrivania.

: Apri 10 lettere alla scrivania. Sapere è potere : Aiuta Harpocrates a ottenere un livello di conoscenza pari a 5.

: Aiuta Harpocrates a ottenere un livello di conoscenza pari a 5. Strapazzami di coccole : Accarezza Torgal 5 volte.

: Accarezza Torgal 5 volte. Un bravo cagnolone : Esegui 5 Morsi Precisi (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Esegui 5 Morsi Precisi (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Al galoppo : Cavalca Ambrosia per la prima volta.

: Cavalca Ambrosia per la prima volta. Rosfield esploratori : Visita tutte le aree sulla mappa del mondo e su quelle locali.

: Visita tutte le aree sulla mappa del mondo e su quelle locali. Eureka: Spendi 36.000 guil al Tinozza e Corona.

I trofei d’argento | Final Fantasy XVI: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Più di 50.000! : Infliggi almeno 50.000 danni a un nemico vacillante (escluse le battaglie nella Sala della Virtù).

: Infliggi almeno 50.000 danni a un nemico vacillante (escluse le battaglie nella Sala della Virtù). Apertura mentale : Ottieni 6 insegne.

: Ottieni 6 insegne. Caccia spietata : Completa la bacheca di caccia.

: Completa la bacheca di caccia. Accumulatore : Ottieni tutti gli oggetti importanti.

: Ottieni tutti gli oggetti importanti. Il crepuscolo degli dei : Crea la spada leggendaria Gotterdammerung.

: Crea la spada leggendaria Gotterdammerung. Patrocinio: Ottieni tutti gli oggetti disponibili da parte dei tuoi sostenitori.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Final Fantasy XVI: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Stella cadente : Adempi al tuo retaggio.

: Adempi al tuo retaggio. Gran maestro : Potenzia al massimo tutte le abilità e i talenti.

: Potenzia al massimo tutte le abilità e i talenti. Fantasia finale: Completa il gioco in modalità FINAL FANTASY.

Infine scopriamo il titolo del trofeo di platino di Final Fantasy XVI!

Il Cronista: E così il nostro viaggio si conclude…

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Final Fantasy XVI. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!