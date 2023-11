Film & More: il portale di Eagle Pictures per il meglio in Home Video!

Eagle Pictures ha sviluppato un nuovo sito di e-commerce interamente dedicato ai prodotti Home Video: scopriamo Film & More in questo articolo dedicato

Eagle Pictures, primaria società di distribuzione e produzione cinematografica in Italia, lancia Film & More, il nuovo sito di e-commerce interamente dedicato al meglio dei prodotti Home Video. Con oltre 6.000 referenze a catalogo, sul portale www.filmandmore.it è possibile acquistare DVD, Blu-Ray, 4K insieme a tantissimi prodotti speciali e in esclusiva.

Film & More: il nuovo portale e-commerce di Eagle Pictures

Tra le edizioni in esclusiva già disponibili sul sito il 4K Collector’s Edition di “Dampyr“, elegante box a tiratura limitata della prima trasposizione sul grande schermo del celebre fumetto di Sergio Bonelli Editore. L’edizione contiene due dischi (Blu-ray e 4K Ultra HD), un albo dell’omonimo fumetto in inglese, tre card da collezione, un booklet ricco di curiosità, lo storyboard completo del film e un gadget esclusivo. Sempre in esclusiva per il portale Film & More, a partire da gennaio 2024 sono in arrivo anche il 4K di “Io Capitano”, imperdibile edizione limitata con l’autografo del regista Matteo Garrone, e il 4K del cult “Delicatessen” di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, contenente una card da collezione numerata.

In vista del periodo natalizio è presente sul sito anche un’apposita sezione con tantissime idee regalo, tra cofanetti prestigiosi e film da collezione: già preordinabili le novità di dicembre, tra cui “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” e “Assassinio a Venezia”, e quelle del mese di gennaio, come l’ultimo capolavoro di Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” (qui trovate la nostra recensione!). Iscrivendosi alla newsletter del sito sarà inoltre possibile ricevere via mail un coupon di 5€ valido su una spesa minima di 40€.

E questo è quanto per il lancio di Film & More, il nuovo portale di e-commerce targato Eagle Pictures. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le novità sul mondo del cinema e delle serie TV!

