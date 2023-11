The Eternal Memory: I Wonder Pictures svela il trailer italiano!

Tramite comunicato stampa, I Wonder Pictures ha svelato il trailer italiano di The Eternal Memory, in arrivo nelle sale il prossimo 7 dicembre: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection hanno diffuso il trailer nostrano del documentario The Eternal Memory, della regista candidata all’Oscar Maite Alberdi e in arrivo nelle sale italiane dal 7 dicembre. The Eternal Memory racconta una commovente storia d’amore che affianca al tema della memoria, singola e collettiva, quello della longevità e della forza dei legami umani. È la storia di Augusto Góngora, giornalista, documentarista e conduttore televisivo cileno, e di sua moglie Paulina Urrutia, attrice, attivista e politica. Dopo 25 anni insieme, la loro vita è stravolta quando a lui viene diagnosticato il morbo di Alzheimer.

The Eternal Memory si mostra con il trailer italiano!

Vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2023, in sezione Panorama al Festival di Berlino e in anteprima nazionale all’ultima Festa del Cinema di Roma, The Eternal Memory arriva nelle sale italiane da giovedì 7 dicembre.

La sinossi del film è la seguente:

Dopo 25 anni insieme, la vita di Augusto, ex-giornalista e commentatore televisivo, e Paulina, attrice e attivista, è stravolta quando a lui viene diagnosticato l’Alzheimer. Giorno dopo giorno, i due affrontano questa sfida a testa bassa, sostenuti dal tenero affetto e dal senso dell’umorismo che tuttora li unisce. Dalla candidata all’Oscar Maite Alberdi, un’opera commovente e piena di dolcezza sulla fragilità della memoria e l’indissolubilità dei legami, Gran Premio della Giuria al Sundance 2023.

