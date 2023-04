Strange Way of Life, la nuova pellicola del regista Pedro Almodóvar sarà presentata in anteprima alla 76° edizione del Festival di Cannes

Una nuova edizione del Festival di Cannes sta per cominciare e già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni, l’ultima riguarda il regista Pedro Almodóvar e il suo nuovissimo Strange Way of Life. La pellicola verrà infatti trasmessa in anteprima alla manifestazione, in Selezione Ufficiale. Durante la proiezione, il regista sarà presente in sala e sarà accompagnato dai due attori protagonisti: Ethan Hawke (Boyhood, 2024) e Pedro Pascal (The Last of Us, 2023). A fine film Almodóvar e la troupe cinematografica, si concederà ad una chiacchierata, per parlare della pellicola.

La trama | Strange Way of Life: il film di Almodóvar al Festival di Cannes

Ma di che parla Strange Way of Life? Si tratta di un western girato nel sud della Spagna, che racconta di un uomo, chiamato Silva, che attraversa il deserto a cavallo, per arrivare a Bitter Creek. Il suo scopo è quello di andare a fare visita allo sceriffo Jake con cui ha lavorato venticinque anni prima. Appena incontrati, i due celebrano il loro essersi ritrovati, ma la mattina seguente, Jake informa Silva che il vero motivo per cui si sono rincontrati non è certo per ricordare i tempi passati, ma c’è ben altro. Strange Way of Life è scritto e diretto da Pedro Almodóvar e prodotto da El Deseo. Oltre a Ethan Hawke e Pedro Pascal, nel cast compaiono Pedro Casablanc, Manu Ríos, José Condessa, George Steane, Jason Fernández, Ohiana Cueto, Sara Sálamo e Daniela Medina. Il regista ha spiegato così il suo film:

Lo strano modo di vivere, a cui fa riferimento il titolo, allude al celebre fado di Amalia Rodrigues, il cui testo suggerisce che non esiste esistenza più strana di quella vissuta voltando le spalle ai propri desideri.

Il successo di Almodóvar a Cannes

Strange Way of Life è il secondo film del regista spagnolo in lingua inglese. Prima c’era stato The Human Voice, con Tilda Swinton. La nuova pellicola rinsalda nuovamente il legame che il regista ha con il Festival di Cannes che lo ha già incoronato vincitore di alcuni premi e Presidente della Giuria, nel 2017. Tra i riconoscimenti ottenuti, ricordiamo quello di Miglior Regia per il film d’esordio Tutto su mia madre (1999) e la Miglior Sceneggiatura per Volver – Tornare (2006). Nel 2004, Pedro Almodóvar ha avuto anche l’onore di presentare, come film d’apertura del Festival, La mala educación; era la prima volta per un film spagnolo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.