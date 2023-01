Mickey 17: ultime novità sul nuovo film di Bong Joon-Ho

Naomi Ackie rivela in esclusiva le ultime novità riguardo il misterioso film, Mickey 17. Diretto dal regista Bong Joon-Ho; con attore protagonista Robert Pattinson

Grande attesa per il nuovo film del regista premio Oscar Bong Joon-Ho, Mickey 17. Dopo lo stravolgente e criptico teaser promozionale diffuso recentemente; ulteriori anticipazioni sono giunte sul web, alzando l’asticella dell’incalzante attesa.

Difatti, secondo la cooprotagonista Naomi Ackie; il progetto misterioso e sfuggente; saprà colpire tutti per la sua natura selvaggia, commovente e divertente. Ecco di seguito quanto dichiarato su Mickey 17:

La storia è commovente, selvaggia e divertente. La storia è sensazionale, ma quello che fa la differenza è come sceglie di raccontarlo, è un regista molto deciso. Sa quello che vuole ed è specifico in una maniera molto liberatoria. Lo adoro davvero. È incredibile, dal punto di vista tecnico di attrice mi sono appassionata tantissimo perché è stato un cambiamento drastico dalla mia solita maniera di recitare.

Mickey 17: il progetto avvolto dal mistero

Misterioso e futuristico, con sfumature raffinate e ricco di punti di partenza. Così viene presentato il teaser promozionale di Mickey 17; il thriller sci-fi con protagonista Robert Pattinson.

Basato sul romanzo di Edward Ashton; la storia di Mickey 17 clone sacrificabile utilizzato come arma usa e getta nelle spedizioni umani di colonizzazione sul mondo ghiacciato di Nifheim. Punto di riferimento dell’equipaggio umano; Mickey 17, ad ogni sua morte viene ricreato un nuovo corpo dotato di una memoria quasi del tutto integra.

Tutto sembra cambiare dopo la sua sesta morte, mescolando di nuovo le carte in tavola. Terza pellicola fantascientifica per il regista Bong Joon-ho, dopo The Host e il distopico Snowpiercer; saranno presenti nel cast anche Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo; oltre i già citati Naomie Ackie e Robert Pattinson.

Disponibile sul grande schermo il 29 marzo del 2024. Per rimanere aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!

