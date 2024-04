F1, GP del Giappone: Red Bull con una nuova livrea?

La Red Bull è chiamata a rispondere dopo la debacle in Australia nel GP del Giappone di F1, nel mentre il team di Milton Keynes ha lanciato un messaggio misterioso riguardo ad una nuova livrea speciale per Suzuka

Nell’attesa di vedere le monoposto sfrecciare sul tracciato di Suzuka per il GP del Giappone 2024 di F1, il team della Red Bull ammicca l’occhio ad una nuova possibile livrea per la gara giapponese. Red Bull che non è nuova a questo tipo di novità, con il team austriaco che come lo scorso anno ha lanciato un’iniziativa che consente ai tifosi di realizzare una livrea tramite il programma REBL CUSTMS. Le tre livree più belle verranno poi scelte dal team e utilizzate nel corso del GP di Gran Bretagna, di Sinagpore e degli Stati Uniti.

Attraverso un post su X, la Red Bull ha lanciato un messaggio nostalgico ricordando la livrea speciale adottata nel GP della Turchia del 2021 (quell’anno a causa del COVID non si disputò il GP del Giappone) e i fan sono in estasi all’idea di rivedere una Red Bull tutta bianca.

Maybe it’ll return one day… 🤍🇯🇵 pic.twitter.com/RPzQNZ5JO3 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 2, 2024

F1, GP del Giappone: oltre alla Red Bull un altro team si rifà il look

La Red Bull, come dicevamo, non è nuova a sorprese di questo tipo. Negli anni le monoposto della casa alata hanno cambiato più volte il loro aspetto. Nella passata stagione, le RB19 di Max Verstappen e Sergio Perez hanno sfoggiato design alternativi nei GP di Miami, degli Stati Uniti e di Las Vegas. La livrea utilizzata nel GP della Turchia del 2021 è però forse una delle più iconiche usate dal team. Quest’ultima fu un ringraziamento da parte di Red Bull nei confronti di Honda per le Power Unit che hanno permesso alla scuderia di otttenere tanti successi.

A Suzuka potremmo non vedere solo la Red Bull sotto un’altra veste. Infatti, anche la McLaren scenderà in pista con una livrea ridisegnata ad hoc dall’artista freelance giapponese Miltz che è un messaggio a tutti i giovani artisti sconosciuti di mettersi in mostra.

E a voi piacerebbe vedere l'iconica livrea bianca sulla Red Bull nel GP del Giappone?